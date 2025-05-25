世衛大會落幕 26國及歐盟發聲挺台

世衛行動團成員昨說明赴瑞士日內瓦成果，衛福部長邱泰源（前排右二）、次長呂建德（左二）等人出席，邱泰源說，不論外在環境如何變化，我們會持續結合官方與民間力量，以關懷國際醫衛的心，面對所有國際組織。（記者吳亮儀攝）

2025/05/25 05:30

〔記者方瑋立、吳亮儀／台北報導〕第七十八屆世界衛生大會（WHA）總討論昨落幕，外交部昨表示，在與衛福部及我國駐外館處多方努力推動下，共有十一個友邦與十五個理念相近國家及歐盟發言力挺台灣，總計達二十六國與歐盟發聲支持，國際社會對我國的支持力道明顯較去年更為積極，充分展現台灣參與世界衛生組織（WHO）體系的正當性與必要性。

世衛行動團：感受到美將退出WHO衝擊

由衛福部和外交部官員組成的「世衛行動團」也回國說明這次行動成果，衛福部長邱泰源表示，我國與世界醫師會（WMA）、國際護理協會（ICN）、世界公共衛生協會聯盟（WFPHA）、國際醫院聯盟（IHF）、國際抗癌聯盟（UICC）、國際醫藥品稽查協約組織（PIC/S）等重要國際組織及機構雙邊會談，就傳染病防治、健康促進、食品衛生安全、AI於醫衛健康運用等重要議題交換經驗，並尋求未來合作方向。

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對於美國明年將退出WHO，衛福部次長呂建德表示，這次去日內瓦有感受到WHO被衝擊，包括財源、組織等方面，衛福部會持續觀察。

今年WHA我國十一個友邦除聯合提案支持我國參與世衛外，並於世衛大會期間接力為我仗義執言。此外，包括日本、英國、加拿大、澳大利亞、法國、德國、捷克、立陶宛、紐西蘭、愛沙尼亞、盧森堡、拉脫維亞、以色列、荷蘭及瑞典在內，共十五個理念相近國家及歐盟，也於會中挺台發聲。

針對中方及其支持國家錯誤援引聯大與WHA決議，企圖為排除台灣參與正當化之說詞，日本、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞及貝里斯等國更於會中嚴正反駁，強調該兩項決議與台灣無關，亦不得做為阻礙台灣參與聯合國體系及多邊論壇之依據。

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