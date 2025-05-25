賴宣示不放棄加入世衛 「回應友盟相挺 多軌並進」

總統賴清德昨宣示台灣不會放棄加入世衛的理想，台灣教授協會會長陳俐甫受訪說，賴總統宣示不但延續我國多年外交努力，同時把握多軌並進的機會，多元參與是中小型國家應有的現實策略。（路透檔案照）

2025/05/25 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕美國總統川普上任後宣布將於二○二六年退出世界衛生組織，引發國際醫療治理秩序重組的可能性；總統賴清德昨宣示台灣不會放棄加入世衛的理想，台灣教授協會會長陳俐甫受訪說，台灣醫療技術優勢超群，早在技術層面深度參與世衛專業團隊，賴總統宣示不但延續我國多年外交努力，同時把握多軌並進的機會，多元參與是中小型國家應有的現實策略。

陳俐甫：多元參與是台灣現實策略

美國衛生部長小羅勃甘迺迪廿日於世界衛生大會（WHA）召開期間，痛批世衛「半死不活」、官僚膨脹、利益衝突，並向中國屈服。他邀請全球衛生部長一同進入「新合作時代」，包括建立新的機構或重返有效、透明和可靠的現存機制。賴總統昨強調，不會因為美國沒有加入而離開，加入世界衛生組織、參與世界衛生大會，都是不變的理念。

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台灣安保協會理事宋承恩昨受訪說，加入聯合國體系仍對台灣的國家認可具重要意義。他強調，台灣已長期推動爭取加入聯合國體系組織，且逐年獲得更多國際友盟的奧援，在美方是否自立門戶尚未明朗前，賴總統基於既有政策上的宣示實屬明智。

陳俐甫表示，台灣在政治層面雖受中國打壓，但早已在技術層次深度參與世衛，倘因美國退出而輕易放棄，無異自毀影響力。

他強調，川普政府對世衛的批評主要集中在偏袒中國、缺乏財務公平與疫情處理失能，然而世衛仍是日本、歐盟等高度依賴的多邊平台。以台灣當前外交處境而言，更應透過多元平台建立發言權，爭取技術性參與，也不辜負國際友盟為我「有意義參與」國際組織而發聲。

面對中國長年濫用聯大第二七五八號決議文排除台灣參與世衛等國際組織，陳俐甫認為，該決議從未明文排除台灣，中國卻曲解其內容，企圖排除我方正當參與。「若自己說不參加，等於放棄多年外交努力的成果」，他強調，台灣應持續透過各種形式，抗衡中國操縱國際組織的手段，不可輕言退出此戰場。

至於美國可能另組新國際衛生機構，陳俐甫說，若新體系由美國主導，日本等藥品出口大國勢必跟進，台灣應同步投入，形成二軌戰略。他補充，當世衛因美國抽手導致其財務困難時，反而凸顯台灣的角色重要性。若能適時出資、提供專業協助，可能換得更多技術性參與空間，進而擴大國際能見度與話語權。

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