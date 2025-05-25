川普2.0美台關係 谷立言：讓和平延續下一個45年

美國在台協會處長谷立言昨表示，美台關係將在下一個四十五年，持續守護得之不易的和平與繁榮。（記者方賓照攝）

2025/05/25 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕美國總統川普二．○時代，美國在台協會（AIT）處長谷立言昨日表示，美台關係建立在深厚的經濟連結與共享價值上，並因人民之間的友誼而歷久彌新，橫跨不同黨派、歷經多屆政府始終不變；只要共同努力，無論是推動安全具韌性的關鍵供應鏈、深化經貿投資，還是強化社會韌性，美台關係將在未來四十五年，甚至更長時間內，持續守護得之不易的和平與繁榮。

台大國安社昨舉辦「青年國家安全論壇」。谷立言表示，這群充滿熱忱、對未來充滿信心的年輕領袖，不僅專注於學術，更積極投入社會議題，致力於打造和平繁榮的未來，對國際安全與戰略對話的參與，令人感動與鼓舞。

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讚台是民主、創新與良善治理典範

今年是「台灣關係法」四十六週年。谷立言指出，AIT長期與台灣各界建立堅實夥伴關係，台灣不僅是全球經濟網絡中的關鍵角色，更是民主、創新與良善治理的典範，美台關係建立在深厚的經濟連結與共享價值上。

谷立言表示，過去兩週，他與台灣訪問團一起參加「Select USA投資高峰會」，這是美國推動國際投資的重要平台，台灣一三○家企業、逾一八○位代表參與，展現台灣企業的世界級實力，訪問聚焦於人工智慧、半導體、無人機三大關鍵產業，亦帶領台灣訪團走訪多個美國州政府與產業基地，這些合作不僅增進供應鏈的韌性，更進一步鞏固雙方在科技、安全與經濟上的夥伴關係。

同樣出席論壇的國安會副秘書長徐斯儉也提到，從前總統蔡英文開始，台灣與美國的安全合作關係不斷深化，國軍已積極修改新的防衛作戰計畫並建構所需能力，提高國防韌性，希望防衛台灣成為全台灣社會的共同意識與存在。

反滲透 徐斯儉：今年已起訴間諜64人

徐斯儉並直指，中共對台灣的主權侵蝕與滲透行動加劇，近年中共政權企圖消滅中華民國台灣的主權，已成為國安最大的威脅，中國對台灣內部的滲透越來越嚴重，今年已起訴間諜六十四人，是二○二一年的三倍，也是政府推出「反統戰策略」作為應對的原因。

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