美眾院中國特別委員會與IPAC聯合聲明：中共脅迫台灣 企圖削弱全球穩定

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會日前與來訪的「對中政策跨國議會聯盟」代表團舉行圓桌會議，會後聯合聲明直指，中共企圖削弱全球穩定，民主國家間的分裂不可行。（IPAC提供）

2025/05/25 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）近日訪美並拜會美國聯邦眾議院「對中共戰略競爭特別委員會」，雙方舉行圓桌會議，聚焦威權主義擴張、全球貿易與安全，以及對台灣的支持等議題，並於會後發表聯合聲明，直指中共企圖削弱支撐全球穩定的國際規範，民主國家不能分裂，必須共同抵禦威脅。

籲民主國家團結 共同抵禦威權主義擴張

該會議由IPAC美國共同主席穆勒納爾與民主黨首席議員克利什納穆希共同主持，來訪的IPAC代表團成員包括來自英國、斯洛伐克、德國與荷蘭的國會議員。IPAC自二○二○年六月四日成立以來，已聚集二百餘名來自美國、日本、澳洲、印度、台灣及多個歐洲國家的國會議員，致力應對中共所帶來的全球性挑戰。

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穆勒納爾指出，中共正不遺餘力地分化民主國家，並試圖利用各國之間的裂縫。他說：「我們橫跨大西洋齊聚一堂，是為了加強捍衛民主價值的共同決心，保護制度，並確保是由自由國家，而非威權政體，來制定廿一世紀的規則。」

IPAC荷蘭共同主席帕特諾特強調，威權勢力往往趁民主國家分裂之際趁虛而入，此會議展現出跨大西洋的國會議員團結一致，共同捍衛自由並抵抗中共影響力。

雙方在會後簽署聯合聲明指出，中共正透過外國干預、策略性投資及軍事挑釁，對民主制度與各國經濟施壓，其行動涵蓋台海、印太地區、支持俄羅斯侵略烏克蘭，以及滲透國際機構，目的在於削弱數十年來維持全球穩定的國際規範。

聲明強調，「面對威權主義的崛起，民主國家間的分裂不可行」，為此，各國議員將深化跨大西洋與全球協作，強化集體韌性，確保自由世界團結一致，維護和平、以規則為基礎的國際秩序。

范雲：國際民主同盟 日益警覺中共威脅

對此，IPAC台灣共同主席、立委范雲昨受訪表示，IPAC現已有逾四十國、近三百名國會議員參與，共同對抗中國對各國民主與人權的威脅。台灣去年正式成為IPAC會員後，已與多國合作反制中共扭曲聯大二七五八號決議，如今又與美國眾議院特別委員會共同聲明，清楚指出中國對民主的傷害。

范雲強調，國際民主同盟對中共威脅日益警覺，台灣做為第一線，不僅可對外分享第一手經驗，對內更應團結，莫讓中共及其配合勢力傷害台灣最寶貴的民主。

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