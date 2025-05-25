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    首頁　>　政治

    核三重啟公投案》綠：缺乏區域正義 欺負南部人

    立法院民眾黨團提出「核三重啟」公投案，經藍白強勢表決通過，中選會決議定於八月廿三日投票。（資料照）

    立法院民眾黨團提出「核三重啟」公投案，經藍白強勢表決通過，中選會決議定於八月廿三日投票。（資料照）

    2025/05/25 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民眾黨團提出「核三重啟」公投案，經藍白強勢表決通過，中選會決議定於八月廿三日投票。民進黨立委昨指出，在野黨不應把核三的安全及核廢問題推給人民承擔，而民眾黨主席黃國昌因私心想選新北市長，以此化解新北核一與核二重啟的壓力，根本是撕裂南北、欺負南部人。

    民進黨立委賴瑞隆昨受訪表示，中選會依法行使職權，不代表賴政府態度鬆動，核三重啟公投案缺乏區域正義、恐撕裂南北，呼籲民眾深思，不應讓南部民眾受欺負或委屈。

    質疑黃國昌想選新北市長

    化解核一核二重啟的壓力

    賴質疑，該公投案獨獨針對核三廠，卻未將核一、核二廠納入，顯然藍白兩黨別有私心，對南部不公平。台灣因地狹人稠經不起任何核安風險，連藍營縣市都不要核廢料，卻仍推動核三重啟，明顯缺乏公平與區域正義。

    民進黨立委王義川指出，這是全國國民一起決定恆春半島是否再度陷入核安危機的公投，因為黃國昌私心要選新北市長，想透過核三廠重啟，來化解新北核一廠、核二廠是否重啟的壓力，非常不道德。

    此外，中選會指「反廢死」公投不符規定，國民黨及民眾黨皆批評沒收人民權利。民進黨立委林俊憲反批，國民黨因害怕大罷免絞盡腦汁，但反廢死公投如此沒水準的提案，提出前就知道不會通過；台灣現在還有死刑、政府也沒有要廢除，要對不存在的東西公投，相當離譜。

    至於國民黨力推普發現金納特別條例及法制化，民進黨團幹事長吳思瑤指出，藍白慷國家之慨、拿人民納稅錢救自己的罷免案，但這兩種途徑都違反預算法及憲法權力分立原則，甚至排擠國安、民生等預算，不撥補台電恐導致物價齊漲；若最後被強行通過，憲法救濟當然是執政黨會考量的方法之一。

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