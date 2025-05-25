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    中選會否決反廢死公投案》 學者：憲法法庭判決 不該公投

    中選會上週否決國民黨立院黨團所提「反廢死」公投案。（資料照）

    中選會上週否決國民黨立院黨團所提「反廢死」公投案。（資料照）

    2025/05/25 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕中選會上週否決國民黨立院黨團所提「反廢死」公投案，前中選會主委、中央大學憲政學者陳英鈐昨受訪表示，中選會是行政機關，若同意要把一個已由憲法法庭判決的事項拿來公投，等於否定憲法法庭的判決，用法律用語來說，若舉辦該公投將導致憲法機關違背對憲法的忠誠。他強調，立法院若濫用重大政策複決，不是更大的民主，而是不自由的民主，反廢死公投則是摧毀自由民主憲政秩序的公投。

    立法院十六日通過藍白強推的反廢死公投，公投主文為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策」。不過，中選會廿三日決議，「反廢死」公投案並非重大政策之創制或複決，不符合「公民投票法」第十五條第二項規定，礙難辦理公民投票。

    陳英鈐指出，憲法法庭的判決，有拘束各機關及人民之效力，各機關並有實現判決內容之義務，故去年憲判第八號對死刑一致決要求，有拘束效力。因此，重大政策公投不能牴觸憲法和法律，立法院既不得立法反對憲法法庭判決，更不得假借重大政策複決來推翻憲法法庭判決。

    「中選會當然不能讓該案成為公投案！」陳英鈐解釋，中選會是行政機關，本應遵守憲法與法律，若要把一個已由憲法法庭判決的事項拿來公投，就等於是在否定憲法法庭的判決，若通過將導致中選會違背對憲法的忠誠。

    陳續指，據「公投法」規定，即使公投案通過，只能要求總統或其他負責的行政機關實現公投主文內容，但總統或其他負責的行政機關管不到法院，法院本身又不受重大政策公投的拘束，「反廢死」公投要求做不到的事，即是客觀不能的公投。另，公投主張死刑是否需各級法院一致決應由立法院決定，屬於「絕對法律保留事項」，但立法院不自行立法，卻要交付重大政策複決，顯然自相矛盾。

    至於中選會同意民眾黨團所提核三延役公投，陳英鈐認為，無論是重啟核四、重啟核三都不該進行公投，特定核電廠能否運轉，法律都有規範各式安全客觀要求。他強調，世界各國的核能公投，都是針對法律或州憲法核能管制的公投，並非針對個別核電廠許可與否，因為這牴觸權力分立原則。

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