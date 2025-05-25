統刪地方補助款後首度同框》侯籲中央更多補助 卓盼地方共體時艱

「國家兒童未來館」的願景館昨舉行開幕典禮，行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜、文化部長李遠等人出席，卓侯兩人針對統刪補助款攻防。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/25 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕中央統刪地方一般性補助款廿五％，引發多個縣市政府抱怨，行政院長卓榮泰昨天到新北市出席「國家兒童未來館」的「願景館」開幕典禮，先致詞的新北市長侯友宜說，新北許多地方建設需要中央經費挹注，但新北的人均預算在六都最少，盼中央補助更多經費；卓榮泰隨後在致詞時回應，他指出，去年度地方政府共有七○八億元歲計賸餘，六都共四百多億元，可用於地方各項支出。

侯友宜先抵達等待卓榮泰到場，媒體詢問是否會向卓揆爭取經費？侯笑答「我已爭取很多次了！」儘管兩人在致詞時互有攻防，但互動氣氛仍佳。

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侯友宜先致詞說，為政者要了解人民的需求與痛苦，做出正確、該做的事，新北市約四○四萬人口是全國最多，但新北每人的年均預算僅四萬多元在六都最少，鄰近的台北市將近七萬元，新北許多建設需要中央經費挹注，例如弱勢族群需要社會福利、孩子需要教育資源、警消也盼獲得中央支持，或許大家對補助款有不同想法，但最重要仍是體察人民需求並解決痛苦，他身為市長一定嚴謹把關，「經費用在需要之處，絕不浪費。」

卓榮泰稍後在致詞中回應說，行政院運用以前年度歲計賸餘的四千一百億元，提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，以「支持產業」、「照顧民生」、「安定就業」及「強化韌性」為四大主軸，提供社會最健全的支持。

「我也希望地方政府共體時艱」，卓榮泰說，去年度各地方政府共有七○八億元的歲計賸餘，六都佔了四百多億元，顯見地方財政已逐年改善，這些錢也能運用於社福、教育支出及各項地方建設，「中央已經做了，地方也可以做。」

新北市府事後補充說，卓揆所提的七○八億元是「全國加總」數字，新北市的狀況是「累計短絀」，卓揆所提方式無法解決新北市面對一般性補助款被大減的問題。

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