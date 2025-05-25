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    罷免三階投票前 藍擬6月底通過普發現金

    立法院國民黨團擬於六月底、大罷免第三階投票前，讓普發現金的特別條例，以及「還稅於民」普發現金法制化闖關通過。（資料照）

    立法院國民黨團擬於六月底、大罷免第三階投票前，讓普發現金的特別條例，以及「還稅於民」普發現金法制化闖關通過。（資料照）

    2025/05/25 05:30

    〔記者林欣漢、施曉光／台北報導〕立院本會期延長至七月底，國民黨團擬於六月底、大罷免第三階投票前，讓普發現金的特別條例，以及「還稅於民」普發現金法制化闖關通過。另外，中選會上週否決國民黨團所提「反廢死公投」案，國民黨立委將續推公投法修法，恢復「公投綁大選」。藍委強調，中選會毀憲亂政，是赤裸裸的藐視民意，那就用「更大的民主」來解決。

    修法恢復「公投綁大選」

    因應美國總統川普關稅戰，行政院提出規模四一○○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，藍白立委提案與行政院版不同之處，是將「國土安全韌性」一千五百億元刪除，並加入「普發現金」。

    對於國民黨團主張普發現金一萬元、民眾黨團則是六千元，國民黨團書記長王鴻薇直言，還要與民眾黨協商一下。目前特別條例還需經一個月的協商冷凍期，六月底應該是可以處理。

    至於「還稅於民」普發現金法制化部分，國民黨團已經整合黨籍立委及民眾黨團主張，要在大罷免第三階段投票以前完成三讀。

    藍白整合後的草案內容指出，法定歲入稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數一二○％時，或是法定稅課收入全年實徵淨額與上年度全年實徵淨額相比之增幅，達到上年度由行政院主計總處公布的經濟成長率一二○％以上時，應優先辦理普發現金，並由行政院提出追加、追減預算調整。

    此外，國民黨立委將繼續推動公投法修法，除刪除現行「每兩年舉辦一次公投」規定，恢復「公投綁大選」，並主張總統或行政單位若未在三個月內提出方案應對公投結果，行政首長應立即辭職。相關提案均付委待審中。

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