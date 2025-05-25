二階結束那刻又累又興奮》罷團志工：人生第一次 深刻地成為公民

大罷免迄今完成卅一位國民黨立委二階送件，從原不被看好到演變為帶動民意的浪潮。（資料照）

2025/05/25 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免迄今完成卅一位國民黨立委二階送件，從原不被看好到演變為帶動民意的浪潮，罷團人士回顧，有別於過去就特定議題發酵而成的運動，此次是源於藍白兩黨在立法院進行的一系列爭議法案，從連署出發，行使公民的罷免權，從根本解決體制問題。

抗中行動 吸引偏藍選民

罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」發言人Jason認為，全台大罷免是青鳥行動延續，也富含太陽花運動及「割闌尾計畫」的DNA，特別的是這場做為抵抗「中國因素」的集體行動，竟成功吸引到偏藍選民，這是過往社會運動中較難看到的。

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Jason分析，這場運動召集了跨越意識形態的群眾，肇因於中國持續升溫的極權專制，包含港人在車廂中被警察暴打、維吾爾人被送入集中營、圖博人被迫流亡、活摘器官的人證物證等。種種跡象顯示，這樣的鄰國已非可信任或可溝通的政體，也讓台灣人的集體命運被重新連結在一起，「我們必須暫擱內部的政治分野，共同抵禦中國。」

「一開始，我們什麼都不會。」罷免國民黨立委洪孟楷的志工Sarah坦言，他們研究法條、學習如何正確引導連署流程、尋覓願意擔法律責任的領銜人、招募連署志工、設立粉專、製作圖卡等一系列的工作，都是志工們下班後完成的。

Sarah說，面對曾是立委第一高票當選的洪孟楷，很多人起初會問「真的罷得掉嗎？會不會被查水表？」首次參加政治行動的志工們說不怕是假的，但「我們不孤單，我們是為了這個國家好。」

以往社會運動也許是靜坐、喊口號，由意見領袖去談訴求，但這次不同。Sarah說，這次是公民們親自走上街頭去拉民眾、講道理，每位志工都要練習如何說服人；當二階段結束那一刻，他們又累又興奮，「我們真的做到了，這不只是一次罷免行動，也是我們人生中第一次，這麼深刻地成為了公民。」

談及女性在本場罷免戰役中的表現令人矚目，Sarah透露，很多志工的身分是媽媽，她們每天送完孩子上學、或下班後才匆匆趕來幫忙，因為她們不想讓自己的孩子，在一個民主正在倒退的台灣長大，也讓這場罷免行動的樣貌，不單是政治參與，而是母親、女兒、妻子們，用行動守護家園的樣子。

另就社群媒體與科技的使用上，Jason分享，這場大罷免仰賴著社群媒體與傳統媒體，如年輕人愛用的Threads和FB，以及各政論節目，吸引年齡層更廣群眾。這次OurTaiwan團隊也製作列印罷免連署書網站，大幅降低撰寫地址的錯誤率，是科技力輔助社運的例證。

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