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    中共對台統戰攻勢加劇 藍白擋國安修法 封殺逾400次

    圖為民進黨團在程序委員會中提案，增列多次被藍白封殺的立委赴中納管的國安修法，再次遭藍白立委挾人數優勢封殺。（資料照）

    圖為民進黨團在程序委員會中提案，增列多次被藍白封殺的立委赴中納管的國安修法，再次遭藍白立委挾人數優勢封殺。（資料照）

    2025/05/25 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕中共對台統戰攻勢加劇，民進黨立委推動多項國家安全相關修法，卻屢遭藍白兩黨聯手封殺。據民進黨團統計，曾在立法院程序委員會被阻擋、或在院會被退回而無法付委的議案，高達四○七次，另有十一案在院會被提出復議冷凍。民進黨立委昨說，若在野黨真心關切國安議題，就應支持相關預算，並盡速讓法案進入委員會實質討論，勿當中共代理人。

    關切國安議題 就應支持相關預算

    總統賴清德提出五大國安統戰威脅及十七項因應策略，並規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。立法院民進黨團亦於本會期推動十部國安法案，就精準打擊、公開揭露及風險控管等三面向修法，強化國安機制。

    至於民進黨立委遭阻擋的提案修法重點，包括擴大「吳思懷條款」適用範圍、雙重國籍任公職者須放棄中國籍、強化規範境外敵對勢力活動，以及特定人士赴中港澳申報管理等面向。

    民進黨團籲在野 勿當中共代理人

    民進黨團幹事長吳思瑤受訪預告，黨團於本週二程序委員會將再提出十五項攸關赴中納管的草案，盼列入下次院會議程；在野黨一天到晚安排共諜滲透相關專題報告，民眾黨主席黃國昌也要求總統府直播國安簡報，若真的關心國安，就應該盡快審查國安法案，並支持特別條例中的一五○○億元國土安全韌性預算。

    民進黨立委王美惠批評，國家安全與體制忠誠不是可以妥協的議題，她提案禁止高階公務員、軍人及公立學校校長發表武統相關言論，應公開討論，卻被國民黨團提復議封殺，直接冰凍在院會，無法進入委員會審議，其惡質行為讓台灣人看得一清二楚。

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