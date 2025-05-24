基隆罷免林沛祥送件 大罷免 藍32：綠0

罷免基隆國民黨立委林沛祥的民團「基隆絕沛」，昨前往基隆市選舉委員會送件，連署份數為3萬7533份，達法定門檻的123％安全目標。（記者塗建榮攝）

2025/05/24 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕全國大罷免國民黨立委的最後一件、基隆市藍委林沛祥罷免案，「基隆絕沛」公民團體昨天到基隆市選委會完成二階連署送件，共送出三萬七五三三份，已超過法定門檻三萬三九四份，達成率一二三．四八％；罷團領銜人陳青逸說，三萬七五三三份的數字寓意是「我們生氣了，刪刪這些立委」。這也顯示大罷免罷藍罷綠目前比數是三十一比○。

基隆絕沛高喊：邊緣人來送件

基隆市選委會初核連署書已達法定門檻，將在四十天內進行查對作業，再報請中選會審定。林沛祥回應說，尊重公民的權利，他從未逃避檢驗，已做好進入第三階段投票的準備，罷免不會動搖他為基隆打拚的決心，會用具體行動向市民證明「林沛祥值得信任」，繼續在第一線爭取建設、傾聽民意，催出不同意罷免票。

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「反共護台志工聯盟」及新北市的「拔羅波」、「板橋大刪元」、「倫刪立舒」等罷團共數十人，昨陪同「基隆絕沛」團體到基隆市選委會送件，見證罷免藍委完成全國最後一塊拼圖；各罷團志工情緒振奮，高喊「邊緣人來送件了！」「同島一命，絕沛必勝！」歡呼聲四起。

林沛祥：做好進入三階的準備

陳青逸表示，三萬七五三三份連署書，每一份都是真真實實在大街小巷辛苦寫出來的，請林沛祥認清楚公民的覺醒力量，不像國民黨不但抄名冊，還利用戶政系統盜用個資，至今沒人道歉，林沛祥在一階連署時曾說罷團抄名冊，林應出面道歉，否則罷團將提告，不讓林「軟土深掘，吃人夠夠。」

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