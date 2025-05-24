中國男套泳圈 偷渡大膽島被逮

一名中國男子利用游泳圈以泅泳方式企圖偷渡金門大膽島，於海上漂浮時，立刻遭海巡署金馬澎分署第十二巡防區金門海巡隊偵獲、逮捕。（金門海巡隊提供）

2025/05/24 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕繼兩名中國籍男子在賴清德總統就職一週年的五二○當天偷渡金門二膽島岸際被捕之後，昨天又有一名中國男子套著游泳圈、以泅水方式企圖偷渡金門大膽島，立刻被海巡署金馬澎分署第十二巡防區偵獲、逮捕。海巡署表示，不排除又是中共利用偷渡案進行的認知作戰，企圖以最少的成本，達到擾亂我方民心士氣的目的。

4天內第2起偷渡金門案

海巡署指出，已強化我方海域的偵蒐管理，調派第九（金門）海巡隊PP-10083快艇在大膽島、二膽島海域執行巡弋，昨天上午十時多於大膽島西北方○．七浬處海域，發現一名中國男子套著游泳圈想泅水偷渡大膽島，立即將他逮捕，押返料羅港調查。

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據了解，這名年約四十歲的閻姓男子供稱，大約花了四小時游泳到金門水域，要「投靠台灣」。全案依違反入出國及移民法、兩岸地區人民關係條例、要塞堡壘地帶法移送金門地檢署偵辦。

海巡署說，金門大膽島距離中國廈門僅有二．三八浬（約四．四公里），反應時間極短，第十二巡防區整合岸巡、海巡的能量來強化偵蒐作為，全天候監控中國海警船的侵擾及小型目標海上動態，從五二○當天以保麗龍浮板偷渡二膽島的兩名中國偷渡犯，到昨天以游泳圈偷渡大膽島的閻姓男子，都在第一時間成功攔截於海上，有效防制中國日益頻繁的灰帶襲擾手段。

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