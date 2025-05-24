新聞分析》倒朱 黨魁選舉唯一主旋律

國民黨預定今年改選黨魁，面對各路人馬躍躍欲試，目前朱立倫手上至少握有「以拖待變」的主場優勢。（記者廖耀東攝）

2025/05/24 05:30

記者施曉光／特稿

國民黨預定今年改選黨魁，但有關選舉辦法、期程規劃等內容，黨中央迄今始終蓋牌，面對媒體詢問何時辦理選務，黨部發言人都不做正面回應，僅強調會依照黨綱、黨章規定安排，現任黨主席朱立倫對於是否爭取連任也始終三緘其口。

儘管目前表態者眾，除前彰化縣長卓伯源、國民黨中常委孫健萍、孫文學校總校長張亞中，台中市長盧秀燕今年二月間訪問日本前接受日媒專訪時也曾鬆口「考慮」，但因為黨中央刻意淡化並壓制選舉議題，讓藍營這場掌門人之爭目前呈現外熱內冷的現象，也由於朱立倫高舉大罷免攻防，再加上部分黨內意見認為罷免結束前宜暫緩黨內選舉，使得這場選舉處於晦暗不明，盧秀燕的後續進一步表態也就留中不發。

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從目前黨內各方人士表態情況來看，盧秀燕除了已有立法院長王金平、前國民黨秘書長李乾龍等大老公開表態，以及中部派系要角順水推舟，幫忙營造聲勢，就連久未公開露面的前台中市長胡志強也在廣播節目上推崇「媽媽市長」，直言盧秀燕是被看好的人選，並宣稱朱立倫民調落後盧秀燕，甚至已宣布參選黨魁後卻又尊盧（盧秀燕）的卓伯源，還以史上最弱形容目前的國民黨，質疑朱立倫無法整合六成民意，訴求「政黨要輪替、主席先輪替」，盧秀燕顯然一枝獨秀。

因此，這次藍營黨魁選舉的唯一主旋律就是「倒朱」。不過，雖有不少人認為朱立倫可能步上前國民黨主席吳敦義黯然下台的後塵，但觀察朱立倫目前戰鬥意志仍強，尤其面對國民黨在各地抄寫黨員名冊涉及違反個資法、偽造文書罪，司法單位追訴動作有可能向上延燒到國民黨中央，對朱立倫而言，最大在野黨的黨魁權柄，恐怕會是他必須緊抓的浮木。

面對各路人馬躍躍欲試，目前朱立倫手上至少握有「以拖待變」的主場優勢，除了「歡迎」二字回應競爭對手，可以一概用全黨集中力量「反惡罷」、「戰獨裁」，輕描淡寫回應挑戰者。

相較於朱立倫每天得提心弔膽，等待檢調上門，還要為三十一席藍軍立委的罷免案成敗負責，保持潛浮姿態的主要對手盧陣營，似乎不急著在大罷免前與朱陣營決一高下，此時反倒可以好整以暇、輕裘緩帶，靜待對手走到斷港絕潢，屆時黨魁寶座自然也就水到渠成。

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