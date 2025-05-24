盧秀燕連日批中央刪預算 綠諷：中市預算仍史上最高 就不會做事嗎

台中市長盧秀燕昨再批中央刪減地方一般性補助款，她說，立委在中央補助地方的一般性補助款這項科目，「一毛錢都沒刪」，中央卻剋扣地方性補助、刪廿五％，「有移花接木之嫌」，希望中央收回成命。（記者廖耀東攝）

2025/05/24 05:30

盧：中央移花接木 剋扣地方預算

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕昨再批中央刪減地方一般性補助款，她說，立委在中央補助地方的一般性補助款這項科目，「一毛錢都沒刪」，中央卻剋扣地方性補助、刪廿五％，「有移花接木之嫌」，希望中央收回成命。台中市議會民進黨團指出，國民黨與民眾黨藍白聯手在立院「統刪」中央總預算，根本沒有指定科目，盧秀燕顛倒是非，掩飾藍白亂砍預算造成預算混亂的責任。

藍白立委聯手大砍中央總預算，盧秀燕為行政院刪地方一般性補助廿五％，頻頻槓上中央。她前天列席行政院會時說，今年度中央總預算是史上最高，就算被砍預算後仍是史上最高，嗆中央「不會做事就下台」；昨日再批中央是「移花接木」剋扣地方預算，台中市因此減少卅二億餘補助，影響重大。

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多名民進黨議員則抨擊說，台中市今年度預算也是史上最高，被刪預算後也仍是史上最高，盧卻怒嗆中央，根本是雙重標準，回敬她「不會做事就下台」。

民進黨議員：盧嗆政院 雙標自打嘴巴

民進黨議員周永鴻指出，這次中市被刪卅二億，佔中市預算總額的一．六八％，盧就怒嗆行政院，既雙標更自打嘴巴，難道台中市府要靠這一．六八％預算才撐得起來？市議員陳俞融更說，市府今年度歲出預算編一九○八億，比去年多一三五．八億，預算創新高，照盧的邏輯，也要她「不會做事就下台」。

民進黨議員江肇國表示，早在國民黨與民眾黨攜手大砍中央總預算時，議員就多次預警恐影響台中補助，盼盧勸勸同黨立委，及早盤點對台中的衝擊，當時盧推稱「對兩院的事沒有意見」，中央被砍預算時不說話，台中市被砍預算後「意見變多了」，是真不懂還是裝傻？

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