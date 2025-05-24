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    刪減補助款 卓揆：去年八月就提醒各縣市

    行政院長卓榮泰昨受訪表示，去年八月就發文提醒各縣市政府，一般性補助款的執行會依照預算審議結果有所調整。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰昨受訪表示，去年八月就發文提醒各縣市政府，一般性補助款的執行會依照預算審議結果有所調整。（記者方賓照攝）

    2025/05/24 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今年度中央政府總預算遭藍白聯手亂砍，行政院決定統刪中央給地方的一般性補助款約廿五％，引發各縣市政府反彈。行政院長卓榮泰昨表示，去年八月就發文提醒各縣市政府，一般性補助款的執行會依照預算審議結果有所調整。

    發文通知「會依預算審議調整」

    卓榮泰昨天出席台北國際觀光博覽會受訪時，被問及各縣市政府質疑刪地方補助款沒有依法行政。他說，立法院在審查今年度的中央政府總預算時，代表各縣市的立委大幅刪減中央政府總預算，現在又透過地方政府首長稱不放棄任何中央補助款，「這是要將中央財政一而再、再而三地剝好幾層皮」。

    卓榮泰表示，中央政府不會無中生有，必須要在最困難的狀況下做調整。他指出，過去幾年來中央大力補助地方政府，讓地方政府的財政改善，以一一三年度為例，地方政府財政歲計盈餘有七○八億元之多，可見地方財政有逐年改善。

    卓說，去年八月卅日，主計總處發文給所有地方政府，清楚表示，依照一般性補助款的執行應注意事項會照今年度預算審議的結果，如有調整時，就必須請地方政府了解，中央政府會對一般性補助款的審議結果有所調整，這些注意事項早已通知各地方政府。

    卓指出，如果地方政府有不足的部分，還有各地自己的歲計盈餘來因應，若再有不足，可以舉借債務因應，且若按照新的財政收支劃分法，明年地方政府會拿走三七五三億元，更有能力把今年的舉借債務彌平償還了。

    卓榮泰也強調，在釋憲沒有決議前，中央政府只能在最困難的財政時刻，請地方政府共同分擔。

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