藍白要政院補足補助款 57︰49表決付委

政院刪減地方補助款 朝野爭議

2025/05/24 05:30

民進黨團：立院決議案 無法凌駕總預算案

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院統刪給各縣市的一般性補助款廿五％，立法院民眾黨團提案，要求立即將一般性補助款足額撥付給地方政府。立法院院會昨天展開表決大戰，藍白立委挾人數優勢，以五十七票贊成、四十九票反對，通過國民黨團提議，將該案送交財政委員會審查。

「立即足額撥付」 藍白強勢闖關

民眾黨團提案指出，建請立法院決議，要求行政院主計總處應依立法院審議總預算通案刪減的決議意旨，由中央各機關及所屬編列預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。

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院會昨處理討論事項時，提案的民眾黨立委黃珊珊說明，中央政府總預算編列浮濫，立法院通案刪減後仍有兩兆九千億元、史上最高額度，而中央不檢討如何有效分配，還意圖慷地方政府之慨，將社會福利等改為未分配數，嚴重影響財政運作及長期建設。

該案大體討論階段，共計七十五位朝野立委登記發言，彼此針鋒相對。國民黨團書記長王鴻薇批評，行政院破天荒違法刪除地方補助款，前總統陳水扁、馬英九、蔡英文都不敢做的事，賴清德政府卻「瘋起來」；且許多地方補助款涵蓋教育、長照、育兒津貼等經費，「為何要窮教育、苦孩子？」

綠批藍白 漂白惡砍總預算罪行

面對藍白夾攻，民進黨團幹事長吳思瑤反擊說，藍白自己想漂白惡砍總預算的罪行，還想甩鍋給賴總統，行政院完全依法執行，並擁有裁量權，依照立法院要求自行調整六三六億元；行政院亦匡列一七三億元專項保留，因此社福、教育、營養午餐、軍公教加薪等都不受影響。

民進黨立委吳秉叡直言，他歷經廿年預算審查，最後進入政黨協商階段都會邀請相關部會首長列席，說明立委預算提案是否可行；但這屆藍白立委拚命提案、作威作福，才導致這樣的結果，立法院長韓國瑜要負最大責任。

民進黨立委沈伯洋說，藍白搞錯法律生效時間，國民黨明知自己砍預算會影響地方，於是在財劃法塞了第三十條條文修正，意圖保障地方資源。但財劃法今年三月才生效，不適用二○二四年所編列、今年一月通過的預算案。

關於決議案效力，吳思瑤受訪強調，即使藍白最後強行表決通過，立院決議案仍無法凌駕總預算案，在法律程序和效力上完全站不住腳。

行政院統刪給各縣市的一般性補助款廿五％，立法院民眾黨團提案，要求立即將一般性補助款足額撥付給地方政府。民進黨團昨在議場中央擺放大字報，指罪魁禍首就是藍白。（記者田裕華攝）

行政院統刪給各縣市的一般性補助款廿五％，立法院民眾黨團提案，要求立即將一般性補助款足額撥付給地方政府。面對藍白夾攻，民進黨團幹事長吳思瑤反擊說，藍白自己想漂白惡砍總預算的罪行，還想甩鍋給賴總統。（記者田裕華攝）

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