王金平挺燕選黨魁 胡志強也看好

前立法院長王金平昨表示，孫文學校總校長張亞中表態參選國民黨主席，他給予尊重，但他在張亞中拜會時很明確告知，如果台中市長盧秀燕要選，他會支持盧秀燕。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/24 05:30

胡：朱有可能競選連任 只是民調沒領先

〔記者蔡淑媛、施曉光／綜合報導〕國民黨今年將改選黨主席，孫文學校總校長張亞中宣布將參選，並拋出若當選，將找前立法院長王金平當「全權代表」、跟中共對話；但王金平昨天受訪卻表示，他已表明要支持台中市長盧秀燕選黨主席，如果盧要選，「我是支持她！」

王：若盧秀燕要選會支持

前台中市長胡志強受訪時也被問及，是否會建議盧秀燕參選國民黨主席、然後參選二○二八總統？胡回應，目前來看，盧秀燕是被看好的一位，現任國民黨主席朱立倫仍未鬆口，有可能競選連任，只是朱在民調上沒有領先。

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王金平獲聘為東海大學講座教授，昨於授課前接受媒體訪問，是否規劃與盧秀燕見面？黨主席選戰是否支持盧？王金平明確回應說，張亞中來看他時說要選黨主席，他給予尊重，但他很明確告訴張兩、三次，「我是已經表明要支持盧秀燕選黨主席，如果她要選，我是支持她」。王強調，「我跟張講得很明確、很清楚。」

對於總統賴清德在專訪時，刻意模仿王金平主持朝野協商公道伯的口吻，被問及是否刻意與現任立院院長韓國瑜做比較？王金平說，他（賴總統）講的有他的道理，行政跟立法要有所分際，彼此間分際要分清楚，朝野才不會因不同意見，造成衝突。

胡：盧「媽媽市長」形象好

胡志強在昨日播出的廣播預錄節目中，也被問及是否建議盧秀燕參選國民黨主席、參選總統？胡志強表示，盧秀燕是被看好的一位，但朱立倫仍有可能競選連任。

胡志強說，他沒有和朱立倫或盧秀燕談過此事，只希望黨內一定要團結，不要出現窩裡反。胡並稱，曾經有很多人勸他出來選，但就怕出來會攪局、造成國民黨分裂，他對國民黨有意見，但不會對外講，就是希望黨內可以團結，呼籲大家好好為黨想，不要只為自己想。

對於盧秀燕是否適合參選總統或黨主席？胡志強認為，盧秀燕有一個長處，就是做出決定的事情，應該就是有把握的，盧不會走一條不太確定的路，無論是選黨主席或總統。

胡志強並稱讚盧秀燕擔任台中市長，做到很多他想做的事情，過去他當市長時，只有想到一些大建設，但一個市長不能只看政績工程，像兒童照顧、教育、孕婦照顧等軟性方面，他做得不夠，盧秀燕做得很好，而且盧秀燕的形象很好，是一個百分之百的「媽媽市長」。

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