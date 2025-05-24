涉幽靈連署 新北市區黨部執行長等6人交保

國民黨土城三峽區黨部執行長楊開茗。（資料照）

2025/05/24 05:30

〔記者王定傳、黃子暘／綜合報導〕新北檢調偵辦罷免民進黨蘇巧慧等四位新北市立委幽靈連署案，日前已啟動數波行動，將國民黨新北市黨部書記長陳貞容聲押禁見獲准；檢調掌握，這些罷免案有死亡、冒名等虛假連署情形，國民黨新北市黨部涉主導，由區黨部找人抄錄黨員名冊，前天搜索國民黨新北市樹林、土城及三峽區黨部，約談土城及三峽區黨部執行長楊開茗等五名前後任執行長、黨工等十人，有六人移送複訊，檢方訊後諭令六人五萬元至十萬元不等金額交保。

檢方昨晨諭令楊開茗八萬元交保、市黨部書記林建鎰十萬元交保、蘆洲區黨部執行長許勝雄、樹林鶯歌區黨部前執行長盧鋒瑋、五股泰山林口區黨部執行長黃昌正與郭姓黨工各五萬元交保；其他四人如中和區林姓執行長等人，未移送地檢署複訊。

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檢調掌握，這些罷免案部分連署字跡除高度雷同，還有顯而易見的沿用「舊資料」情形，經追查及突破，發現涉造假連署的背後主導者就是國民黨新北市黨部，且今年二月農曆春節期間，一群抄錄者就聚集在國民黨新北市黨部「埋頭苦幹」抄錄黨員名冊，每一名抄錄者都拿到一千元紅包報酬。

對於多個區黨部現任或前任執行長被檢調約談，記者多次致電國民黨新北市黨部主委黃志雄，但電話都打不通，LINE訊息也已讀不回。新北市議會國民黨「新藍圖連線」召集人陳偉杰受訪則說，基層普遍質疑檢調「小案大辦、辦藍不辦綠」，市黨部責無旁貸要保護黨工，捍衛黨工的人權與司法程序正義。

陳偉杰表示，檢調單位針對在野黨高調搜索、收押，卻對綠營弊案辦理進展遲緩，標準已明顯失衡，讓司法公信力蕩然無存，陳貞容已遭羈押二十多天，外界合理懷疑檢方有「押人取供」之嫌，檢調應說明法理依據與羈押的必要性。

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