26日再合體宣傳反罷免 涉違行政中立》竹市議員批高虹安、鄭正鈐 目無法紀

不演了，藍白再度合體！新竹市涉貪停職的市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐將再次合體邀里長參加26日的反罷免座談會，綠營轟此舉已讓基層醞釀不滿憤怒。圖為高虹安與鄭正鈐日前合體參加反罷免餐會情形。（記者洪美秀攝）

2025/05/24 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕不演了，藍白再度合體！新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、亂刪預算立委鄭正鈐）下週一（廿六日）將合體，並動員基層里長及社團出席反罷免座談會。對此，綠營市議員楊玲宜批，一個涉貪停職、一個跟性剝削、暴力討債集團有緊密交情，高鄭兩人為宣傳反罷免，不惜違反行政中立動用市府與中央補助活動，逼迫市府人員發放反罷免文宣，已讓基層不滿與憤怒。

新竹市多個里長公務群組從昨天就收到「訂五月廿六日星期一下午兩點在芙洛麗大飯店舉辦反罷免座談會，高虹安市長鄭正鈐立委將親臨懇託、敬請各位里長同仁會員撥空踴躍出席參加」訊息，不少里長收到後，有的回覆一定參加，有的則打出笑臉回應。

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楊玲宜說，高虹安與鄭正鈐兩人為宣傳反罷免，不惜違反行政中立動用市府與中央補助的活動，先前就多次傳出高虹安利用社區端午節及國防部補助民政處的活動，在發給民眾的物品中夾帶反罷免面紙及文宣，如今又爆出高虹安再利用職權脅迫動員里長，讓里長處於尷尬處境。高與鄭兩人目無法紀、敗壞官箴的離譜行徑，令人無法苟同。

她表示，根據公務人員行政中立法第九條第一項：公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事政治活動或行為，包括動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動；在辦公場所懸掛、張貼、穿戴或標示特定政黨、其他政治團體或公職候選人之旗幟、徽章或服飾；主持集會、發起遊行或領導連署活動等。

市府則強調，有關社區或民間團體的活動，市府尊重主辦方要邀請誰出席，市府雖有小額補助，但不會干涉主辦方發放相關紀念品及文宣，且反罷免面紙非市府印製，無涉行政中立。

市議員劉崇顯指出，高虹安為保住權位，不惜撕下民眾黨的包裝也要擁抱充滿沉痾的國民黨，只會讓許多當初對她充滿期待的竹科人感到失望，籲市民看清高虹安假面又貪腐的本質，三階罷免投票時投下同意票。

市議員曾資程也批，高虹安以停職身分出席各項活動，很多市民都議論紛紛，私下對其已頗為反感，只有三階罷免投下同意票，才能終結藍白目無法紀亂象。

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