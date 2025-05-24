接受本報《官我什麼事》訪問 童子瑋：林沛祥邊緣人說 引爆基隆人怒火

基隆市議長童子瑋在本報《官我什麼事》節目中指出，國民黨立委林沛祥近日「社會邊緣人」等說法，點燃了基隆人的怒火。（記者陳宇睿攝）

2025/05/24 05:30

〔記者俞肇福、盧賢秀／基隆報導〕推動罷免國民黨籍基隆市立委林沛祥的「基隆絕沛」公民團體，昨天完成二階連署書送件三萬七五三三份，超過法定門檻；對此，民進黨籍的基隆市議長童子瑋在本報《官我什麼事》節目受訪表示，基隆的罷免進度原本緩慢，但林沛祥自己說出「罷團是社會邊緣人」、「立委是TOP一％的人才」等言論，凸顯他的權貴形象，讓年輕人、市民出現相對剝奪感，終於點燃基隆人的怒火，才能在最後關頭完成二階達陣。

童子瑋說，基隆的政治版圖是藍大於綠，基隆人也重感情，去年才剛經歷罷免市長謝國樑的風風雨雨，如今再罷免林沛祥，連續兩年都忙罷免，確實讓不少市民覺得厭倦，因此導致罷免林沛祥的二階連署進度緩慢，連民進黨中央也未必看好，沒想到林沛祥自己添加柴火，公開發表立委是「頂尖一％的人才」、「參與罷免的都是社會邊緣人」等，凸顯自己的權貴心態，許多民眾產生相對剝奪感。

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他指出，林沛祥把自己搞到全國新聞的焦點，包括國民黨及民進黨的地方政壇都無法理解，他聽到基隆市某位國民黨的長輩也忍不住說，「要連署罷免教訓林沛祥」；林沛祥的二階送件能夠達標，可說是林沛祥自己和國民黨一手促成，也代表公民力量的覺醒。

權貴心態 讓民眾產生相對剝奪感

童子瑋說，他與林沛祥都是二○一八年首度當選市議員，林沛祥還選上副議長，林在第二任議員任內轉換跑道選上立委，林的爸媽林水木、徐少萍分別擔任兩屆市長、六任立委，林沛祥國中就到美國留學，因此自覺「高人一等」，才會公開講出「罷團是社會邊緣人」等言論，他瞧不起人的講話口氣，是二階連署達標的關鍵。

童表示，連署罷免林沛祥的民眾不一定都支持民進黨，有更多人是對於立法院現況的不滿，全國各地都有罷免藍委的連署，但只有花蓮、基隆兩地發生民政系統洩漏個資，原因就是「基隆、花蓮都是（政治家族）家天下」。

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