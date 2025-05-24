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    反戒嚴、移轉投票公投來不及》 藍控杯葛審查 綠斥作賊心虛

    民進黨團幹事長吳思瑤直言，藍白之所以丟包反戒嚴及移轉投票公投案，正是自知毫無正當性，因此作賊心虛、鬧笑話。（記者陳政宇攝）

    民進黨團幹事長吳思瑤直言，藍白之所以丟包反戒嚴及移轉投票公投案，正是自知毫無正當性，因此作賊心虛、鬧笑話。（記者陳政宇攝）

    2025/05/24 05:30

    〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團及民眾黨團分別提出「反戒嚴」及「移轉投票」公投提案，但未及在法定最後送件日前表決通過，今年無法交付全民投票。國民黨團昨指控，民進黨團以冗長發言杯葛審查、延宕議事。民進黨團幹事長吳思瑤反駁說，藍白之所以「丟包」這兩項公投，正是自知毫無正當性，作賊心虛、鬧笑話。

    國民黨團提出「反廢死」、「反戒嚴」公投提案，民眾黨團也提出「重啟核三」、「國內移轉投票法制化」公投提案。藍白立委聯手在十六日、廿日立法院會，相繼表決通過「反廢死」及「重啟核三」公投。

    國民黨團表示，民進黨團以冗長發言杯葛審查，議事進程受到延宕，以至於「反戒嚴公投」和「移轉投票公投」，未在法定最後送件日前（九十天前）於立法院表決通過，無法在今年八月廿三日交付全民公投。因此，國民黨團決定不處理反戒嚴公投。

    國民黨團說，對於民進黨害怕人民、害怕公投的作法，深感遺憾。雖然「反戒嚴公投」和「移轉投票公投」提案趕不上今年的公投，但仍會透過國會的把關，不讓總統賴清德效法南韓前總統尹錫悅大搞戒嚴，一定全力守護台灣民主及中道價值。

    吳思瑤受訪則駁斥說，國民黨和民眾黨做為國會多數，想要通過的議案，哪一個不是強渡關山、哪一個不會通過？正因為藍白已拿到兩個他們要的公投案，故各自丟包一個，與民進黨團完全無關。

    吳並說，在野黨顯然知道反戒嚴公投毫無社會正當性，特別是國民黨做為「台灣戒嚴第一品牌」，若繼續強推此案，只是鬧出自己的笑話。經過一番政治盤算、機關算盡後，日前變更議程，讓民眾黨團排在後面的核三延役公投插隊表決，將原有的四項公投提案濃縮為兩項提案。

    吳思瑤強調，證明藍白當初的提案粗製濫造、語焉不詳，不敢接受全民的檢驗；民進黨團始終反對這種為救罷免而提出的假議題和詐騙公投，將憲法的公投權利做為政治操弄手段。

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