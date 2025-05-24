反廢死公投遭否決》藍：嚴厲譴責 綠：勿鬥臭中選會

中選會昨召開委員會討論，對於反廢死公投，中選會認為不符合公投法規定，決議礙難辦理公投，至於核三延役公投，將於8月23日舉行投票。 （記者鍾麗華攝）

2025/05/24 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇、張軒哲／綜合報導〕立法院上週通過國民黨團所提「反廢死公投」案，中選會昨日以不符合公投法規定，決議礙難辦理公投。國民黨對此表示，對於中選會違法亂權封殺反廢死公投予以最嚴厲的譴責。民進黨團則回應，這項公投案實質上是為搶救罷免，是個不知所云、語焉不詳的空殼公投，呼籲藍白不要再次大動作鬥臭中選會。

民進黨：搶救罷免 語焉不詳的空殼公投

民進黨團幹事長吳思瑤受訪說，中選會的說法與民進黨團當初在立法院會的反對論述及法律見解一致，包括統一解釋憲法的權限屬於司法院、公投無法凌駕憲法解釋、該提案違反公投法所訂「重大政策的創制或複決」要件。這項公投案實質上是為了搶救罷免，是個不知所云、語焉不詳的空殼公投。

請繼續往下閱讀...

至於核三重啟公投，吳思瑤表示，若是公投法授權得以進行，黨團尊重中選會依法行政。但目前核三廠二號機的重啟條件並未具足，此案在國會沒有共識，社會又怎有共識？這是一項專業、慎重、科學的議題，藍白卻透過公投案甩鍋，讓人民承擔最終的安全與責任。

朱：民進黨是台灣民主殺手

針對「反廢死公投」遭駁，國民黨主席朱立倫昨晚在台中受訪表示，民進黨因為意識形態，排除反廢死公投，真的是台灣民主殺手，民主的墮落者。

國民黨團說，「反廢死」是超過八成民意的社會共識，黨團為反映民意才提出「反廢死公投」，要以人民的集體意志，向民進黨說不。然而民進黨害怕面對八成民意，中選會這項決議凸顯號稱獨立機關的中選會早已淪為民進黨政治打手、御用工具，與檢調成為打壓異己的「東廠集團」，這是對台灣民主及為了公投努力的民主前輩最大的侮辱。

國民黨團說，依據「公投法」，立法院提出的公投提案，行政機關、中選會無權進行「政治性實質審查」，中選會的違法決議，是行政濫權最具體的展現。黨團書記長王鴻薇表示，中選會主委李進勇是不是打臉賴清德？因為賴一直說重大的公共政策應用更大的民主來決定，公投就是更大的民主，中選會沒有權利來沒收，特別是反廢死有八成以上民眾支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法