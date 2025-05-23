貝尼亞總統訪日》台巴日友好酒會 齊唱3國國歌

駐日代表處與巴拉圭駐日大使館合辦的「台巴日友好酒會」，以歡迎巴拉圭總統貝尼亞到訪，多位日本國會議員親自參加，並上台與駐日代表李逸洋（右7）合影。（記者林翠儀攝）

2025/05/23 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿二日報導〕駐日代表處為歡迎巴拉圭總統貝尼亞訪問日本，今天與巴拉圭駐日大使館合辦「台巴日友好酒會」，這也是台巴首次攜手在日本舉辦外交晚宴，會場齊唱三國國歌，日本有近五十位國會議員或代理人參加，其中包括現任法務相鈴木馨祐，反映三國間實質且緊密的友好關係；貝尼亞在致詞時分別以日文和台語表達對兩國的感謝。駐日代表李逸洋表示，在東京舉辦友邦總統的友好晚宴意義非常重大，這是歷史性的一場盛會。

巴拉圭總統貝尼亞 致詞時大秀台語

今天的友好酒會在東京帝國飯店舉行，由於台日沒有正式外交關係，台灣在日本舉辦實質的外交晚宴並非易事，日方今晚有鈴木馨祐、日華議員懇談會會長古屋圭司等三十七位國會議員參加，另有十位國會議員派代理人出席，日本政經界及我國僑界人士共五百四十人參加。

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鈴木馨祐在受訪時表示，台灣以各種努力維持與巴拉圭緊密的外交關係，他為了表達敬意所以出席這場歡迎酒會。

貝尼亞為參加大阪世博的國家日活動在本週訪問日本，廿一日與日本首相石破茂舉行會談，透過這次會談，雙方關係升級為「戰略夥伴關係」；石破在會後記者會也劍指中國，重申「世界上任何地方都不會容忍透過武力，或脅迫片面改變現狀」。

貝尼亞在會後受訪表示，昨天與首相石破茂的會談，台灣是主要的話題之一，台巴共享相同的民主自由、人權的價值與原則，對他而言，捍衛和支持台灣也是在捍衛巴拉圭，因為巴拉圭的生存也受到威脅，支持台灣的獨立性非常重要。他還說，會持續提高支持台灣的聲量，而且只要繼續這條道路，其他國家也會跟著做。

貝亞尼在歡迎晚會中發表了長達十六分鐘的演說，他談到年輕時曾獲得由日本政府資助、由美洲開發銀行管理的獎學金，前往美國留學，這也是培養他成為巴拉圭總統的重要過程，他以日語表感謝之意。他還提到對台灣的感情，源自於深深的敬意與感激，他表示，台巴的友誼，是建立在勇氣與原則之上，「當世界多數目光轉向他方時，台灣選擇注視我們。」他再以台語說「感謝台灣」。

歡迎晚宴開始前，李逸洋與貝尼亞會談了約廿分鐘，李逸洋代表賴清德總統和台灣感謝他堅定支持台灣，在聯合國和各國際組織幫台灣發言。

巴拉圭總統貝尼亞在「台巴日友好酒會」中發表16分鐘的演說，強調台巴日合作的重要性，並以台語說「感謝台灣」。（記者林翠儀攝）

日本法務相鈴木馨祐（右）出席「台巴日友好酒會」，並與駐日代表李逸洋合影。（記者林翠儀攝）

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