鄭文燦案檢辯互嗆 審判長促專注勘驗音檔

海基會前董事長鄭文燦（前）昨步出桃園地院。（記者周敏鴻攝）

2025/05/23 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前海基會董事長鄭文燦於桃園市長任內，涉嫌「林口特定區工五工業區」東側九．一二公頃農地地主自辦市地重劃案收賄五百萬元被起訴，桃園地方法院昨再開準備程序庭，勘驗鄭於二○一六年十二月十三日主持會議的錄音檔案，辯方質疑檢方刻意誤導會議為「密室會議」，檢方反擊「任何公務員都不能拿錢辦事」，雙方沒有交集，甚至被審判長孫立婷說是「張飛打岳飛」，而數度將焦點拉回勘驗會議錄音檔案。

鄭案去年八月間偵結，桃園地檢署將鄭等人依涉嫌對於職務上行為收賄罪提起公訴，並具體求處鄭十二年徒刑。桃院昨開庭勘驗二○一六年十二月十三日鄭與市府相關人員、被告廖俊松與兒子廖力廷在市府的非正式會議錄音檔案，確認鄭談及九．一二公頃農業區若要變更劃定，須取得百分之百的地主同意，但當時尚有兩名地主未簽下同意書等內容。

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檢察官陳寧君認為，會議是鄭文燦為了九．一二公頃變更必須全部土地所有權人同意一事，「尋求解套方式」；鄭文燦反駁，會議源起「變更林口特定區計畫第四次通盤檢討」華亞重劃會陳情，另因二○一六年十二月間美光科技公司加強投資台灣開幕典禮時，時任總統蔡英文要他協助美光，市府才站在監督立場協助。

鄭文燦辯護律師們補充，檢方勘驗筆錄記載鄭文燦與廖姓父子發言，卻未見市府相關人員，刻意營造「密室會議」氛圍；對於檢方認為鄭要幫廖姓父子解套，律師們無法認同，因鄭已於會議中明確表達變更案須百分之百地主同意的立場。

檢察官呂象吾回應，鄭的起訴原因為「不違背職務收賄罪」，檢方並未主張鄭文燦違法指示，對此完全不爭執。

鄭文燦昨身穿短袖襯衫出庭，明顯消瘦不少，兩鬢也有些許白髮，開庭結束要步出桃院時，媒體詢及「是否變瘦」？他停下腳步回應，現在有固定運動，針對核心肌群訓練，練了之後，三高就不見了。

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