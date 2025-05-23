京華城案作證》林洲民：無法接受魚目混珠獲容積

台北地院審理京華城弊案，22日傳喚前台北市都市發展局長林洲民作證。（記者塗建榮攝）

2025/05/23 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，昨傳喚台北市前都發局長林洲民）作證，他證稱京華城案不是都市更新案、而是新建案，都委會還發明「韌性、智慧、宜居」城市理由給予廿％容積獎勵，欠缺法律依據，是移花接木、魚目混珠的形容詞，「這是不對的，我無法接受」；前台北市長柯文哲問他「若公務員都反對，為什麼會通過？」林洲民回稱「我也很想知道」。

檢方另提示二○一七年四月廿六日居住正義論壇，柯文哲於致詞時說「京華城一放手，就差一百億」，林洲民說他不知柯如何得知價差，但容積率五六○％與六七八％差距非常大，相信大家都應該知道。

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柯文哲：若公務員都反對 為何會過

柯文哲庭訊說，他一直很疑惑，如果公務員都不贊成京華城案，怎麼通過的？他百思不得其解，他沒有下指示，台智光案還是他擋下來的，北士科案也討論很多年，審京華城案時沒有公務員喊救命；他第二任市長期間處理新冠病毒疫情都來不及了，根本未列管京華城案，都交由副市長處理，程序走完兩年後卻說有弊端，他也很震驚，「到底發生什麼事？」

林洲民回應「我也很想知道」，因為時任都發局公務員和多位都委會委員都在公文、會議紀錄中表達反對意見，不解市府為何會通過。

林洲民證稱，北市府給予容獎的「韌性、智慧、宜居」城市等都計變更理由，是移花接木、魚目混珠的形容詞，不是專有名詞，「是在寫作文比賽嗎？」實際應以耐震標章、綠建築等級等條件，依法規規定的等級爭取二％至十％容獎，而以本應設置的充電樁為由給予容獎，等於京華城什麼都沒做就白拿。

林洲民強調，京華城不是都更案、而是新建案，根本不能適用都更條例。至於都計法廿四條雖讓民眾可自提方案，但這只是母法，仍須依相關法規規定給予容獎，每平方公尺都要精算，不該給的絕不能給，京華城申請理由過於薄弱，只憑三個虛幻的形容詞就通過，「這是不對的，我無法接受」。

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