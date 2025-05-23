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    首頁　>　政治

    「基隆絕沛」今送件 罷免藍委林沛祥拚成案

    各地志工昨到基隆支援罷免立委林沛祥連署，持續收件，進行最後衝刺。（記者盧賢秀攝）

    各地志工昨到基隆支援罷免立委林沛祥連署，持續收件，進行最後衝刺。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/23 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕罷免國民黨基隆市立法委員林沛祥的公民團體「基隆絕沛」，將於今天遞交第二階段連署書，基隆市長謝國樑認為可能成案，希望進入下一階段後，各自表達論述，用和平理性方式推動投票。「基隆絕沛」領銜人陳青逸呼籲，民眾應傾聽自己內心的聲音，勇敢站出來。

    「基隆絕沛」五月八日最後一次公布第二階段連署書數據，收件數二萬四千六百份，之後就「蓋牌」沒有公布數量，法定門檻為三萬○三九四份，近日罷團積極到各地宣傳、持續收件，進行最後衝刺，志工也努力完成造冊，今天將前往基隆市選舉委員會送件。

    陳青逸強調，昨天是參與第二階段連署最後一天，盼基隆人可以堅強發自內心、傾聽自己的聲音，勇敢站出來連署，只要心志夠堅定，整個宇宙都會聯合起來幫助基隆，完成罷免的歷史任務。

    謝國樑說，心裡很難過，去年一整年才經歷罷免的事情，今年又要罷免，對於基隆是一件非常沉重的事情，不論支持或反對罷免的人，大家都希望社會祥和穩定。這段時間看到很多面對面的衝突，這些衝突都是不應該發生的，籲大家儘量保持安全距離。

    謝國樑評估，目前看起來罷免林沛祥會成案，盼大家進入下一階段後，各自表達論述，以和平理性方式推動投票。

    民進黨基隆市議長童子瑋指出，希望民眾回歸理性溝通，不同立場的衝突在所難免，但是大家彼此要克制、互相尊重，也鼓勵公民勇於表達自己的聲音，尊重民主制度。

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