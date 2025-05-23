罷綠涉幽靈連署》國民黨宜縣黨部主委80萬交保 3黨工仍在押

宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，兩波搜索行動共計十九人列被告，國民黨宜蘭縣黨部三名黨工被羈押，黨部主委林明昌（中）80萬元交保。（記者王峻祺攝）

2025/05/23 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，兩波搜索行動共計十九人列被告，其中三名黨工被羈押；但被視為全案核心的國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌，昨凌晨經檢方訊後諭知八十萬元交保。

宜蘭檢方上月廿四日發動首波搜索後，聲押黨部前書記長俞凌傑等三人獲准；昨再擴大偵辦，搜索林明昌等八人共計七處住居，並約談所有人到案；經檢察官漏夜偵訊，認為八名被告涉犯刑法行使偽造私文書、個人資料保護法之非公務機關違法利用個人資料等罪嫌重大。

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不過，檢察官認為黨部副主委林俊榮、縣黨部四組總幹事汪柏均無羈押理由，無保請回；林明昌等六人雖有羈押理由但無羈押必要，諭知林明昌八十萬元交保、蘇澳黨部主任謝許成十萬元交保，黃國蘭黨部二區主任陳淑惠、頭城黨部前主任沈麗珍、五結黨部主任謝火木和志工麥潔萍四人各三萬元交保。

外界疑惑林明昌為何能交保，檢方不願回應。不過，法界人士推測，羈押要件除了犯罪嫌疑重大，還要有串供滅證或逃亡之虞，檢方距離首次搜索，時隔近一個月才約談林明昌，這段時間「要逃早就逃了，串證也已串證」，因此沒有羈押必要。

法界人士分析，檢方提訊已認罪的羈押黨工釐清案情，對於偵查進度已掌握九成證據，加上考量七十八歲林明昌年事已高及身體因素，不用擔心逃亡，才會諭令交保。

林明昌：自己坦蕩蕩

林明昌之子、國民黨縣議員林岳賢昨凌晨火速籌款，為父親完成繳納保金等手續。林明昌受訪說，他「反對假連署」，強調自己坦蕩蕩，清白未做壞事，沒有串證、逃避才能獲交保，相信司法會還清白。

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