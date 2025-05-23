罷綠涉幽靈連署》檢調：國民黨新北黨部涉集體在黨部抄黨員名冊 每人領千元紅包

新北檢調偵辦罷免民進黨蘇巧慧等四位新北市立委連署涉造假案，國民黨土城三峽區黨部執行長楊開茗（左）昨夜赴新北地檢署複訊。（記者徐聖倫攝）

2025/05/23 05:30

〔記者王定傳、徐聖倫／新北報導〕新北檢調偵辦罷免民進黨蘇巧慧等四位新北市立委幽靈連署案，日前已啟動數波行動，將國民黨新北市黨部書記長陳貞容聲押禁見獲准；檢調掌握，國民黨新北市黨部涉主導罷免案，由區黨部找人執行抄錄黨員名冊的任務，更扯的是，竟還有集體在新北市黨部抄名冊情形，且抄錄者都拿到一千元紅包。

檢調兵分16路再搜新北多處區黨部

新北地檢署昨再指揮調查局北機站兵分十六路搜索，約談樹林區黨部前執行長盧鋒瑋及土城三峽區黨部執行長楊開茗等十人到案。據了解，被約談者中有五人是各區黨部的現任或前任執行長。

請繼續往下閱讀...

約談10人

含5名區黨部前現任執行長

檢調偵辦罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、李坤城與張宏陸涉死亡、冒名等虛假連署案，除了約詢遭冒名者，並從成千上萬份連署書中找出筆跡破綻，部分連署字跡除高度雷同，還有顯而易見的沿用「舊資料」情形。

以罷免蘇巧慧案為例，辦案人員對數千份連署書逐一檢視，鎖定約兩百筆可疑資料，將這部分連署送筆跡鑑定，掌握確有死亡、冒名等虛假連署且涉及抄錄情形。

檢調更查出，涉造假連署的背後主導者就是國民黨新北市黨部，並由區黨部幹部找黨工或志工，分工合作執行抄錄黨員名冊。最扯的是，今年二月農曆春節期間，一群抄錄者就聚集在國民黨新北市黨部「埋頭苦幹」抄錄黨員名冊，用以「作弊」造假連署罷免，每一名抄錄者都拿到一千元紅包報酬。

新北檢指揮北機站及新北市調查處偵辦這四位立委罷免連署造假案，是在今年四月十五日啟動第一波行動，搜索國民黨板橋及三重區黨部，雖收押禁見板橋區黨部主任謝慶認、三重區黨部執行長羅大宇等人不成，但四月廿八日「回馬槍」直奔國民黨新北市黨部搜索，訊後將陳貞容聲押禁見獲准。

新北檢調偵辦罷免民進黨蘇巧慧等四位新北市立委連署涉造假案，國民黨樹林區黨部執行長盧鋒瑋昨深夜赴新北地檢署複訊。（記者徐聖倫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法