萬豪稱「中國台灣」 美議員嚴重關切

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨議員穆勒納爾（見圖），以及同黨參議員布萊克本，廿一日聯名致函希爾頓、萬豪及凱悅飯店集團，對業者官網和文宣品中，使用「中國台灣」一詞指稱台灣，表示嚴重關切，敦促業者改用「台灣」。（美聯社檔案照）

2025/05/23 05:30

違反美國政策 損害台灣利益

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨議員穆勒納爾，以及同黨參議員布萊克本，廿一日聯名致函希爾頓（Hilton）、萬豪（Marriott）及凱悅（Hyatt）飯店集團，對業者官網和文宣品中，使用「中國台灣」（Taiwan,China）一詞指稱台灣，表示嚴重關切，敦促業者改用「台灣」。議員表示，使用「中國台灣」，形同暗示台灣是中國的一部分，質疑業者受中國施壓。

聯名致函業者 促改用「台灣」

這封信函指出，「中國台灣」一詞，暗示台灣屬於中國的一部分，與美國政府長期以來的政策矛盾，損害台灣利益，並且為中共宣稱擁有台灣主權的說法，提供不實的正當性。信函說，「使用如『中國台灣』這樣的措辭，錯誤地賦予中國對台灣擁有主權之地位，暗示台灣是中國的領土，這不僅直接地違反美國政策，也破壞台灣的民主體制」。

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信中提到美國農業部、商務部和國務院，去年十月共同發函給名列「財星雜誌」全球五百大企業的執行長，敦促商界比照美國政府使用「台灣」名稱的政策。議員呼籲前述三家飯店集團，「檢討現行作法，確保貴公司設於美國和台灣的網站，用詞恰當地反映長期以來的美國政策，這包括避免使用『中國台灣』」。

此外，議員也要求業者，在六月二十日前答覆三個問題，包括何時開始使用「中國台灣」，以及此決定是否受中國政府或相關實體的任何指示、指引、要求或建議影響；是否收到去年十月的聯名信函，並根據該信函指引調整相關政策；以及未來是否會在所有設於美國及台灣的網站上，都將台灣標示為「台灣」。

萬豪集團二○一八年在官網、應用程式將台灣、香港、澳門、西藏都列為「國家」，遭中國調查，北京並接連要求多家外企修改官網上對台灣的稱呼。

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