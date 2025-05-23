本報專訪》顧立雄：海鯤號後續艦 5面向精進設計

國造潛艦原型艦「海鯤號」即將邁入海上測試（SAT），國防部長顧立雄接受專訪表示，後續艦將依原型艦測試經驗及使用者回饋，朝五大面向精進設計，包括「操作便利性」、「自動化系統整合」、「靜音降噪性能」、「裝備管系布局」、「艙內空間配置」等。（資料照，台船提供）

2025/05/23 05:30

〔記者方瑋立、涂鉅旻、吳哲宇／台北報導〕國造潛艦原型艦「海鯤號」即將邁入海上測試（SAT），國防部長顧立雄接受專訪表示，後續艦將依原型艦測試經驗及使用者回饋，朝五大面向精進設計，包括「操作便利性」、「自動化系統整合」、「靜音降噪性能」、「裝備管系布局」、「艙內空間配置」等。

海鯤號泊港測試（HAT）即將備便，會在確保安全無虞後進行海測，後續艦將採「二三二」，即二艘先期設計、三艘量產、二艘最佳化方式籌建。

請繼續往下閱讀...

顧立雄提到後續艦規劃指出，後續艦將依原型艦測試經驗及使用者回饋，朝五大面向精進設計，包括「操作便利性」、「自動化系統整合」、「靜音降噪性能」、「裝備管系布局」、「艙內空間配置」等，目的是提升後續艦的作戰效能與維保效益。

軍方投入七十餘億元執行「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，去年底首艘工程完竣。顧立雄表示，海鯤原型艦與性能提升的劍龍級潛艦，皆採用美、澳現役潛艦使用的美系戰鬥管理系統，具備整合偵蒐目標、偵蒐、目獲以及決策分析功能，可預期後續艦也將採用相同系統。

顧說，為精進系統整合效能，除配備MK48重型魚雷外，也會籌獲潛射反艦飛彈，確保潛艦戰力與國際先進技術接軌。

不對稱戰力非侷限小型武器 與美持續溝通

針對傳統載台與不對稱戰力的關係，顧直言，建構不對稱戰力不必然只是籌獲「便宜的小型武器」，政府持續與美方溝通，台灣每日仍須面對中國灰帶襲擾，包括心理戰及認知戰在內的挑戰，海面傳統載台如軍艦等，以委製方式籌獲雖需耗費不少預算，仍屬必要投資。

顧強調，所有建軍重點均應回歸提升整體關鍵戰力的計畫，才能真正強化台灣防衛能力，進而成為印太區域嚇阻中國進犯力量，「我們跟美方有共同的觀點」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法