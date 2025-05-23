本報專訪》聯合日、菲嚇阻中國 顧立雄：有其必要

國防部長顧立雄接受本報專訪表示，目前各國已理解應共同應對中國挑戰，以集體力量產生嚇阻，因此台灣加強與第一島鏈國家安全交流「有其必要」。（記者張嘉明攝）

2025/05/23 05:30

〔記者方瑋立、涂鉅旻、吳哲宇／台北報導〕美國官員近日多次公開強調建構印太嚇阻能力，並呼籲盟邦加強合作。國防部長顧立雄接受專訪表示，避免印太有戰事發生是美國核心利益，因此採取建構「嚇阻」的方法論，與日、菲等盟邦採取前進部署模式。他認為，各國已理解應共同應對中國挑戰，以集體力量產生嚇阻，因此台灣加強與第一島鏈國家安全交流「有其必要」。

加強與第一島鏈國家安全交流

美國國務卿魯比歐近日於國會強調，需提高中國發動對台侵略的代價才能產生嚇阻力，也須先從強化台灣自衛能力開始；美國印太司令帕帕羅近期也在夏威夷集會上，呼籲盟邦共同嚇阻中國。對此，顧立雄接受本報專訪表示，印太地區的和平穩定，是全球安全繁榮不可或缺的要素，這不僅是世界各國共識，美國更將此視為核心利益，極力避免印太、台海有任何戰事發生，這與美國經濟上的「美國優先」政策並不衝突。

請繼續往下閱讀...

顧指出，美國維護印太和平的方法論是「嚇阻」，所以不僅本身採取「前進部署」模式，也與日本、菲律賓等盟邦合作，目的是展示對宮古海峽、巴士海峽等海上要道的控制能力，令中國認知到倘若發動對台封鎖或全面入侵，已無法排除美、日、菲等國介入的可能性，這也正是日本防衛大臣中谷元所提出的「單一戰區」構想。

顧認為，各國已理解共同面臨的中國挑戰，應以集體力量產生嚇阻力，一旦讓中國無法排除他國介入的可能，其發動侵略所需的代價等計算就會變得非常複雜，也將令其行動企圖不斷遞延。

針對總統賴清德及各界專家學者皆期待我國與友盟加強海洋安全、灰帶應處等合作，顧立雄坦言，台、日、菲皆面臨中國灰帶襲擾或領土爭議的嚴峻壓力，且皆同樣位於第一島鏈的戰略關鍵位置，是阻止中國軍力擴張的重要防線，加強合作確實有助於區域繁榮穩定。

顧立雄說，不管基於共同戰略意義或安全挑戰，加強與第一島鏈國家安全交流都「有其必要」，在軍事安全領域亦有許多合作空間，如灰帶威脅應處經驗交流、安全議題桌上兵推、研討海巡共同打擊犯罪、建立國防產業去紅供應鏈，以及在緊急危機下相互支援可行性等，逐步建立信任跟擴大合作基礎，國防部皆有所期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法