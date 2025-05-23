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    本報專訪》國軍演訓要務實 顧立雄：不搞虛擬調配

    國防部長顧立雄接受本報專訪提及，國軍演訓有四大改變，分別為不設想敵行動的「無劇本」、原兵歸原位且不搞「虛擬調配」、注重連續性與連動性，以及「實兵、實地、實時、實裝」演練。（記者張嘉明攝）

    國防部長顧立雄接受本報專訪提及，國軍演訓有四大改變，分別為不設想敵行動的「無劇本」、原兵歸原位且不搞「虛擬調配」、注重連續性與連動性，以及「實兵、實地、實時、實裝」演練。（記者張嘉明攝）

    2025/05/23 05:30

    〔記者涂鉅旻、方瑋立、吳哲宇／台北報導〕國防部因應中共軍演、灰色地帶襲擾威脅，實施「立即備戰操演」搭配「漢光演習」磨練官兵應處能力。國防部長顧立雄接受本報專訪提及，國軍演訓有四大改變，分別為不設想敵行動的「無劇本」、原兵歸原位且不搞「虛擬調配」、注重連續性與連動性，以及「實兵、實地、實時、實裝」演練，他強調，這些都要具體驗證，而非紙上談兵。

    國防部因應當前敵情威脅，並使訓練更貼近實戰化，自去年底啟動「立即備戰操演」，並於今年春季首度落實，計畫每半年施行一次；今年度「漢光四十一號」電腦兵推、實兵演習的日程，則分別達十四天、十天，較往年來得更長。

    「無劇本、不掀底、不設想敵行動」

    針對國軍操演變革，顧表示，他以「務實面對」四字做為演訓要求，就是勇於發現問題、有能力解決問題，透過推演預判風險與漏洞，進而實地驗證。他說，國防部演訓具體變革有四，分別為實兵演習「無劇本、不掀底、不設想敵行動」；強調原兵歸原位，不搞「虛擬調配」；注重連續性、連動性，並講求兵力調度與行動環環相扣，以及強調「實兵、實地、實時、實裝」演練等。

    以漢光演習為例，顧立雄說，國軍新增全社會防禦韌性、軍民整合協調、戰略溝通、戰災救援等多元實務課題，同時將灰色地帶襲擾、籌獲新興兵力納入演習想定之中。其他演訓部分，國軍除了新增立即備戰操演，還置重點於聯合資訊及電子作戰、整體空中及飛彈防禦、聯合海上防禦、聯合地面防禦等演訓。

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