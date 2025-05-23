本報專訪》顧立雄：全面檢討調整三軍兵力結構

本月十二日國軍海馬士多管火箭連實彈操演，精準命中海上目標區，國防部長顧立雄與官兵握手致意。（軍聞社）

2025/05/23 05:30

〔記者吳哲宇、涂鉅旻、方瑋立／台北報導〕總統賴清德五二○就職週年細數強化國家安全政績。國防部長顧立雄接受本報專訪指出，隨著國軍陸續接收新式裝備，除將編成三個海馬士多管火箭連、數個無人機大隊之外，陸戰隊戰車和砲兵營亦將轉型為無人機營及火力營，兩棲偵搜大隊則增編無人艇專責部隊。國軍將秉持「科技取代人力、火力取代傳統兵力」原則獲裝新式武器，全面檢討調整三軍兵力結構。

逐年汰除老舊戰車 增編無人機部隊

國軍近年進入新式裝備接收高峰，顧立雄說，國防部為落實軍事戰略構想，配合新式武器獲裝期程及老舊裝備汰除，秉持「科技取代人力、火力取代傳統兵力」原則，自二○二四年下半年起重新檢討三軍主戰、守備與後備部隊兵力結構，提升防衛作戰戰力。

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顧指出，陸軍為配合海馬士多管火箭飛彈系統的籌獲，已新編一個多管火箭飛彈連，後續將配合期程再編二個連，同時因各型無人機陸續獲裝，成立無人機訓練中心，年底將編成數個「無人機大隊」。

為強化快速打擊能力，海軍陸戰隊所屬戰車營及砲兵營，已轉型為無人機營及火力營等專責部隊；兩棲偵搜大隊也將增編無人艇專業部隊，配合攻擊無人艇籌獲期程擴大編組，提升濱海打擊能力。此外，空軍則將結合新式防空飛彈等裝備接裝，調整防空及戰管部隊編組，強化情監偵、預警、整體防空及空中作戰戰力。

軍艦等海上傳統載台 自製外購並行

顧強調，雖然美方在傳統載台部分有些猶豫，但政府一直與美方溝通，台灣每日仍須面對中國對台灰帶襲擾的應處，主要在心理、認知戰部分，尤其軍艦等海上傳統載台，原則上國軍採以自行委製方式籌獲，當然也不排斥國外來源；未來海軍要以能夠應對敵方兩棲進犯與反封鎖護航做為核心目標，並考量系統可靠性及後勤維護成本。

顧立雄表示，鑒於俄烏戰爭經驗所展示的新型態作戰運用，國軍現正全面檢討、調整三軍的兵力結構，如依照武器獲得的期程，逐年汰除為數不少的老舊戰車，並以無人機部隊取代；除海陸逐步轉型外，陸軍也會在保留主力戰車M1A2T等部隊的同時，朝此方向檢討。

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