軍售延宕 魯比歐：加速流程 列改革重點

美國國務卿魯比歐廿一日在國會坦承，國務院收到許多對於軍售延宕的抱怨，當前的改革重點之一即是加速流程。（法新社）

2025/05/23 05:30

美議員提「台灣＋法案」 簡化對台軍售流程

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務卿魯比歐廿一日在國會坦承，國務院收到許多對於軍售延宕的抱怨，當前的改革重點之一即是加速流程。國會參、眾議員同日提出「台灣+法案」，要求將台灣視同「北約+」（NATO Plus）成員，在軍售上享有相對便捷的待遇。

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魯比歐：收到許多國家抱怨

中央社報導，魯比歐出席眾議院外交委員會「二○二六財政年度國務院佈局：捍衛美國利益」聽證會期間，共和黨眾議員辛克關切外國軍事銷售系統（FMS）是否能夠及時提供盟友軍事能力，而在總統川普出訪中東後，可能會有大筆軍售訂單，要求魯比歐承諾改善。

魯比歐表示，改善軍售流程確實是國務院重組及改革的優先事項之一，「我們收到許多抱怨，在每場雙邊會談中，對方都會抱怨某項軍售案或融資案已經卡了五年，卻仍未交付，或尚未通過程序獲得批准。因此，我們必須改革這個體系。」

魯比歐也說，美國對外軍售面臨的另一個障礙，是國防工業產能無法快速生產彈藥，來滿足自身需求，也無法履行對夥伴的承諾。

台灣＋法案 視同「北約＋」成員

另一方面，共和黨參議員史考特及眾議員裴利分別在兩院提出「台灣+法案」（Taiwan PLUS Act），訴求與參議院外交委員會亞太小組主席瑞克茲日前提出的「豪豬」法案（PORCUPINE Act）類似，主張簡化對台軍售流程，讓台灣與北大西洋公約組織（NATO）、日本、澳洲、南韓、以色列及紐西蘭等「北約+」成員享有同等待遇。

法案指出，根據美國國防安全合作署（DSCA）資料，台灣為二○二○財年FMS最大客戶。台灣已被美國視為「主要非北約盟友」（major non-NATO ally），二○二○年「台灣保證法」及二一年「國防授權法」都有條文要求美國提供台灣足夠的防衛能力。

史考特發佈新聞稿指出，台灣是印太地區關鍵夥伴，美國必須以緊迫態度行動，加強雙邊防務合作，以因應中國共產黨帶來的威脅。這項法案旨在強化美國對台灣的支持，並提升雙方在防務協調上的效率，以嚇阻中共日益擴張的侵略行為。法案將提升對台軍售的標準，使其與「北約+」夥伴國相同，從而減少行政程序障礙，提升軍事援助效率。

裴利則表示，台灣正處於中共擴張侵略的最前線，美國的政策也應該反映這項威脅的迫切性。這項立法將簡化對台軍售程序，強化嚇阻能力，並鞏固美國在印太地區捍衛自身利益的承諾。

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