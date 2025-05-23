自由日日shoot》統刪地方補助款25％ 蔣萬安、盧秀燕籲政院懸崖勒馬 黃偉哲、陳其邁批立院始作俑者

中央統刪地方補助，盧秀燕出席行政院會喊話依法行事，否則外界誤會「對地方政府出氣」。（圖：市府提供）

2025/05/23 05:30

〔記者何玉華、林承鴻、蘇福男、蘇孟娟、洪瑞琴、賴筱桐、蔡政珉／綜合報導〕中央政府總預算被立法院大幅刪減，行政院認為窒礙難行，統刪給地方政府的一般性補助款因應，多個縣市政府首長昨天紛紛跳出來呼籲政院懸崖勒馬。台北市長蔣萬安表示，政院違反新財劃法不得少於前一年度的規定，已發函政院，希望中央依法行政；台中市長盧秀燕也勸說，中央統刪地方預算，會讓外界誤以為中央將預算被刪減的不滿，轉移到地方政府與民眾身上，是「對地方政府出氣」。

不過，台南市長黃偉哲則譴責藍白立委刪減總預算六三六億元，迫使中央必須全面統刪各地方政府之一般性補助款，全台都成為藍白亂刪除預算的犧牲品，「始作俑者就是立法院，立法院誰做了這些事？請對人民負責！」高雄市長陳其邁也說，這都是一連串在立法院修法所引發的結果。

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蔣萬安嗆政院 明確違反新財劃法

蔣萬安昨指出，北市補助款少了卅七．九億，將衝擊教育補助、社會福利補助以及基本設施補助。北市財政局長胡曉嵐認為，五月十六日接獲行政院函告一般性補助款由一三八．九億元刪減為一○一億元，比一一三年度的一二六億元少，明確違反今年三月廿一日公布生效的新財劃法第卅條規定，中央給予地方的一般性補助款金額，不得少於修正施行前一年度的預算編列數。

新北市長侯友宜受訪時抱怨說，中央砍新北補助款的比率達二十七．三％、近三十．四億元，影響社福、教育、警消和基礎建設，中央政府沒有商量就砍掉，讓地方受到很大的預算排擠。

盧秀燕昨出席行政院會時，也呼籲行政院審慎思考，因為一般性補助款是法定預算，不得任意刪減，否則恐有違法疑慮。她說，地方政府面對議會刪減預算時，不會請中央部會或行政院協助處理，行政院面對國會刪減，也不宜讓外界誤會「對地方政府出氣」。

陳其邁受訪則無奈說，預算都已執行到一半，「頭都洗了」，現在突然刪掉五十二億，可說「欲哭無淚」！

陳其邁怨六都中 高雄補助款被刪最多

他強調，高雄在新版財劃法，增加幅度全台最少，此次一般性補助款，則是六都被刪最多，將嚴重影響公托、長照等社福業務及中小學教育；這對地方政府財政是相當大的負擔，對高雄市民也不公，然而這都是一連串在立法院修法所引發的結果。

南市的一般性補助款遭刪減五十一．六八億元，新建設提案都將暫緩。市長黃偉哲痛批，藍白兩黨聯手大刪總預算，「巧婦難為無米之炊」，一切源頭來自於立法院的亂砍總預算，立法院對財政收支劃分也不公平，南市從中央拿到的補助少，但補助款的人均刪減金額是六都最多，可謂雙重受傷。

財政狀況不佳的苗栗縣政府，更面臨無法舉債的窘境，縣長鍾東錦昨指出，一般性補助款約減少二十八．一億元，約占總預算十％，縣府年底恐怕出現赤字，這點相當糟糕。

針對高市一般性補助被刪52億元，是六都「刪減最多、增加最少」，市長陳其邁表示「欲哭無淚」！（記者李惠洲攝）

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