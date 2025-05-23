自由日日shoot》統刪地方補助款25％ 政院：完全依法辦理

行政院發言人李慧芝昨表示，針對一般性補助款，中央是「得」補助，不是一定要補助，這部分完全是按照相關規範辦理。（資料照）

2025/05/23 05:30

卓揆：地方財政若真有不足 政院仍會努力支持

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院大砍今年度中央政府總預算，要求行政院自行刪減六三六億餘元，行政院決定全數從今年要撥給地方的一般性補助款刪減，各縣市平均刪減率約廿五％。面對地方反彈，行政院表示，針對一般性補助款，中央是「得」補助，不是一定要補助，這部分完全是按照相關規範辦理。

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除苗縣 大部分縣市都沒問題

行政院解釋，中央政府補助地方政府的依據，不論是按照地方制度法第六十九條或是財政收支劃分法第卅條，都明確規範中央政府具有裁量權，為了全國經濟均衡發展，得酌予補助地方政府。

行政院發言人李慧芝說，新版財劃法在今年三月廿一日公布時，今年度中央與各地方政府的預算都已依照原版財劃法完成編列及審議，其中也包括一般性補助款的編列。而依照新版財劃法的規定，財政部應在會計年度開始前四個月通知各地方政府被分配到的算定金額，因此實務上無法再回溯到今年適用。

李強調，為要避免對國防安全，以及外交、教育造成嚴重影響，因此行政院只能調減一般性補助款，以達成立法院要求政院自行刪減數的六三六億元。

至於是否影響地方政府的政策推行，行政院指出，主計總處是按照立法院統刪方式，統一比例刪除各地方政府的一般性補助款，已發函通知地方政府。目前是先暫緩撥款一般性補助款，待釋憲結果出爐，主計總處估算過，各地方政府是有足夠的歲計賸餘或是舉債空間可以支應，若有需求，政府也會協助財務困難的縣市。

行政院長卓榮泰昨在院會上回應地方政府時說，過去立法院要統刪的話，一定會經過朝野協商並與行政院溝通，但今年完全沒有這個步驟，才會導致目前的狀況。地方的財政如真有不足，行政院仍會努力支持，但經過主計總處核算，除苗栗縣外，大部分縣市都沒有問題。

至於苗栗縣已無法舉債彌補刪減缺口，主計總處副主計長陳慧娟指出，苗栗縣政府確實已無舉債額度，不過中央過往對於地方政府就有一些資金調度的模式，將就此予以協助。

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