賴清德就職週年談話未提兩岸 邱垂正否認美方壓力

總統賴清德前天發表就職週年談話，但未主動提兩岸關係。外界關切是否受到美方的壓力，陸委會主委邱垂正昨指出，「沒有這方面的評論，也沒有這樣的感覺」。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/22 05:30

〔記者鍾麗華、黃靖媗／台北報導〕總統賴清德前天發表就職週年談話，但未主動提兩岸關係，僅在媒體提問時表示「侵略者才是和平的破壞者」。對於賴未提兩岸，外界關切是否受到美方的壓力，陸委會主委邱垂正昨指出，「沒有這方面的評論，也沒有這樣的感覺」。美國在台協會處長谷立言在美接受中央社訪問時，也對賴總統就職週年談話回應表示，當前美台關係非常穩固。

谷立言：美台關係非常穩固

被問及兩岸議題時，谷立言說，美國在兩岸關係上的目標向來是維持台海和平與安全，反對任何透過武力或脅迫手段改變台海或台灣現狀的行為，美國希望兩岸能透過對話，以和平且是雙方人民都能接受的方式解決相關議題，「這對我們來說，是非常重要的要素。」

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被問及賴總統就職週年談話，谷立言指出，當前美台關係非常穩固，他去年七月就任以來，看到雙方在安全、經濟、韌性建構等各個領域都密切合作。美台雙方持續針對貿易、關稅等議題進行討論，相信「我們將能解決這些問題，達成對雙方都有利的結果。」

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