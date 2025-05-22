為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德就職週年談話未提兩岸 邱垂正否認美方壓力

    總統賴清德前天發表就職週年談話，但未主動提兩岸關係。外界關切是否受到美方的壓力，陸委會主委邱垂正昨指出，「沒有這方面的評論，也沒有這樣的感覺」。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德前天發表就職週年談話，但未主動提兩岸關係。外界關切是否受到美方的壓力，陸委會主委邱垂正昨指出，「沒有這方面的評論，也沒有這樣的感覺」。（記者叢昌瑾攝）

    2025/05/22 05:30

    〔記者鍾麗華、黃靖媗／台北報導〕總統賴清德前天發表就職週年談話，但未主動提兩岸關係，僅在媒體提問時表示「侵略者才是和平的破壞者」。對於賴未提兩岸，外界關切是否受到美方的壓力，陸委會主委邱垂正昨指出，「沒有這方面的評論，也沒有這樣的感覺」。美國在台協會處長谷立言在美接受中央社訪問時，也對賴總統就職週年談話回應表示，當前美台關係非常穩固。

    谷立言：美台關係非常穩固

    被問及兩岸議題時，谷立言說，美國在兩岸關係上的目標向來是維持台海和平與安全，反對任何透過武力或脅迫手段改變台海或台灣現狀的行為，美國希望兩岸能透過對話，以和平且是雙方人民都能接受的方式解決相關議題，「這對我們來說，是非常重要的要素。」

    被問及賴總統就職週年談話，谷立言指出，當前美台關係非常穩固，他去年七月就任以來，看到雙方在安全、經濟、韌性建構等各個領域都密切合作。美台雙方持續針對貿易、關稅等議題進行討論，相信「我們將能解決這些問題，達成對雙方都有利的結果。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播