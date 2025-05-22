4100億特別條例朝野無共識 保留送協商

海委會主委管碧玲昨表示，要讓海巡有廿四小時防衛能力，要求在野立委別刪「國土安全韌性」預算，雙方一度唇槍舌劍。（資料照，海委會提供）

2025/05/22 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院經濟、財政委員會昨聯席審查規模四一○○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，因朝野無共識，全案保留送出委員會交黨團協商。海委會主委管碧玲表示，要讓海巡有廿四小時防衛能力，要求在野立委別刪「國土安全韌性」預算，雙方一度唇槍舌劍。

國土韌性1500億 藍白要砍改發現金

藍白立委提案與行政院版不同之處，是將「國土安全韌性」一千五百億元刪除，並加入「普發現金」。經濟部長郭智輝對此表示，強化經濟、社會及國土安全韌性有其必要和急迫性，普發現金不是最好的解決方法，應該集中國家資源全力支持需要的產業與國人。

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民進黨立委蔡易餘認為，因應與美國的貿易談判中，經濟層面重要、社會層面要照顧，國土安全也是重要的一環。民進黨立委邱志偉說，不管是經濟成長、國土安全和社會穩定都是環環相扣，無法切割。不過，國民黨立委翁曉玲、民眾黨立委張啓楷主張追加預算和年度預算就可編列，張更認為國土安全韌性這六個字要從特別條例名稱拿掉。

管碧玲表示，特別預算國土安全韌性中的精銳海巡計畫，在科技導入下，可打造完整且綿密的立體偵防體系，這會讓海巡廿四小時對於小目標偷渡有非常大的防衛能力。

管碧玲指出，前天金門的騷擾事件，就因有紅外線熱顯像儀抓到兩個人，證明了為何需要這些設備來協助這個世代的雷達，倘若特別條例無法涵蓋海巡的需求，海巡就會遇到很大的困難。

管碧玲說，海巡預算並未被納入國防預算涵蓋範圍，有人說可以放入明年的公務預算，追加預算或是舉債，但海委會恐因財劃法修正後少廿八％的預算，她怎麼可能放心明年可以拿到這筆預算；翁曉玲則批評管碧玲領導無方，是海委會主委做不好，不是海巡做不好。

此外，針對台電撥補一千億元，國民黨立委楊瓊瓔表示，再撥補能不能不漲電價？之前已經撥補三千億元，還是漲了四十％，漲價再撥補，讓人民不知所措，政府應該要給人民一個答案。

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