近10年318公務員違規赴中 監委：黑數恐破千

監委林文程調查「公務員違法違規前往中國大陸案」，發現近十年來共有三百一十八名文職公務員赴中未依規定申請，顯示現行管理制度形同虛設，恐釀國安風險。（資料照）

2025/05/22 05:30

〔記者方瑋立、鍾麗華／台北報導〕監委林文程調查「公務員違法違規前往中國大陸案」，發現近十年來共有三百一十八名文職公務員赴中未依規定申請，顯示現行管理制度形同虛設，恐釀國安風險。監察院十五日通過調查報告，糾正行政院及所屬人事行政總處、教育部。行政院發言人李慧芝回應，尊重監察院意見，在正式收到糾正案後，將依據糾正內容研議檢討改進。

監察院糾正行政院、人事總處、教育部

林文程說明，此案調查對象公務員，指適用兩岸條例第九條第三項規定，且未涉及國家安全、利益或機密的文職公務員，也無依其他法律受事前出境管制者，共分為兩大類，一為全國簡任第十一職等以上「高階文官」，二為行政院所屬中央及地方機關、機構與學校之簡任第十職等以下公務員，及警監四階以下警察人員「基層文官」。

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糾正案文顯示，近十年違規赴中者包括五十五名簡任十一職等以上高階文官，以及二百六十三名簡任十職等以下基層文官與警察，其中警察人員達一六五人，佔多數原因是警政署「定期清查」所致，反觀其他機關未建立抽查機制，林文程確信尚有未被揭發的「黑數」存在，違規人數恐遠超過統計，初估可能破千人。

林文程指出，高階文官違規案例中，有卅五人為國立大學兼任行政職務的教育人員，部分甚至於機場獲勸告卻仍堅持赴中，顯示教育部未善盡宣導與督導責任。另有七人雖依規定申請，卻因所屬機關未轉送審查，導致其行為被定為違法。

有違規者以AI生成陳述 實際行程成謎

調查發現，部分機關對違規赴中案件未積極調查，致少數當事人敷衍陳述，甚至發生以AI生成陳述意見書或不予陳述，導致部分案件雖已經內政部裁罰，卻仍無法瞭解其實際行程和事由。

林示警，違規的公務員雖多未涉機密，但仍可能接觸敏感業務，實務上赴中申請幾乎全數核准，卻仍有大量人員選擇規避申請程序，原因值得追查。

林文程建議，政府應全面檢討兩岸條例第九條第三項，以及相關「公務員赴陸作業要點」，釐清其適用對象與法源層級，避免規範落差，並要求赴中人員至陸委會網站登錄、不攜帶任何政府資訊設備，返台後也應確實填寫通報表。

人事總處指出，將加強督促各機關落實人員赴中管理。而公務員如違反規定赴中者，除依兩岸條例第九十一條處以罰鍰，應由各機關本於權責依公務人員考績法等相關規定，檢討行政責任，予以適當懲處。

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