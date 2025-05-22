偷渡頻傳 蔡明彥：海巡將強化岸際監控

民進黨立委陳俊宇、羅美玲等人關切中國橡皮艇偷渡客案件，國安局長蔡明彥證實，海巡將強化本島的岸際紅外線熱影像儀等設備量能。（圖取自國會頻道）

2025/05/22 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國近期灰色襲擾與中籍人士偷渡案頻傳，國安局長蔡明彥昨答詢時坦言，中國對台海上灰色地帶活動有升高趨勢，針對中籍人士橡皮艇偷渡事件，海巡岸際紅外線熱顯像儀等設備初步部署重點位於外離島，且已發揮作用；國安局將與海巡署密切協調，檢討熱顯像儀等本島岸際應處能量與設備建置期程，確保海防安全。

國安局24預算解凍案 委員會放行

立法院外交及國防委員會昨天處理國安局廿四案預算解凍案，決議均無異議同意動支，提報院會處理。

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民進黨立委羅美玲指出，近一週內發生三起偷渡事件，甚至有中國男子上傳抖音影片聲稱往返桃園，如入無人之境，凸顯海防漏洞。她質疑中共透過此類行動進行情報蒐集、觀察台灣社會基礎建設與作息，甚至配合認知作戰，試探台灣社會的敏感度與因應能力。

蔡明彥回應，中國對台海上灰帶襲擾確實有增加趨勢，中共海警船在本月十五、十六日各派四艘進入金門限制水域進行活動。現值中國休漁季，海峽中線以西竟出現廿艘以上「三無」鐵殼船集結活動，不排除背後具政治動機。

至於偷渡中籍人士部分，蔡明彥指出，部分案例不排除是中共刻意襲擾，但有些偷渡者是來自中國社會底層的臨時工，不排除因中國經濟不佳致鋌而走險；針對不同個案，國安局與海巡署保持密切聯繫，會從個案與通案檢視海防是否存在漏洞。

另針對中國籍女子在我國國小門口拍攝，蔡明彥說，個案可能有不同背景與動機，以國安局角度，盼能全面分析是否反映出中共背後操作的樣態。無論是偷渡案或入籍配偶來台後的行動，皆會逐一了解其背景。

岸際熱顯像儀偵蒐 外離島已建功

針對立委關切偷渡者利用「紅色海灘」登陸，以及海巡岸際偵蒐量能，蔡明彥指出，此類小艇雷達不易偵蒐，是否由大船外掛、吊掛運送仍待調查，國安局將持續與海巡署配合，調查艇上生物跡證、數位軌跡等線索。

蔡強調，初步了解海巡岸際紅外線熱顯像儀等監偵設備，目前部署重點於外離島，已發揮成效，假如台灣本島未來也能夠完整建置偵蒐能量，相信會減少類案發生。

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