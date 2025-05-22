董立文：中共「親、黑、金、商、廟、團」對台統戰

賴清德昨天在民進黨常會呼籲，民進黨做為捍衛台灣主權政黨，當然是中共統戰滲透重點標的，黨公職一定要非常謹慎，切勿心存僥倖或輕忽此事。（資料照）

2025/05/22 05:30

賴清德：民進黨是中共統戰滲透重點 黨公職不要心存僥倖

〔記者陳政宇／台北報導〕中共對台統戰滲透力道加劇，兼任民進黨主席的總統賴清德昨天指出，民進黨做為捍衛台灣主權的政黨，當然是中共統戰滲透重點標的，黨公職一定要謹慎小心，切勿心存僥倖或輕忽此事。

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董：中共滲透必是隱蔽且違法行為

民進黨昨召開中常會，邀請亞太和平研究基金會執行長董立文，以「提高警覺！認清中共滲透風險」為題進行專題報告。據轉述，董立文首先釐清「統戰」與「滲透」兩者的概念；統戰包括分化、團結、打擊、消滅四大重點，可分為公開與隱蔽的活動，有違法樣態，也有不違反台灣現行法律的部分。至於滲透，則必定是隱蔽且違法的行為。

中國的統戰手法與樣態，董立文分析，統戰必定透過交流，但交流不一定就是統戰，交流在統戰中是一個「必要而非充分」的條件。目前中國針對台灣的統戰涵蓋六個面向，包括「親、黑、金、商、廟、團」，即透過親人家屬、黑道、金錢攻勢、商業利益、宮廟、團體交流活動等方式。

董進一步提醒，很多大家認為是很微小的資訊，例如有人想打探某個行程有誰參加、為什麼會有這個活動，這些微小事情，經過交叉比對，仍可能造成資訊外流。此外，中國也可能利用金錢、情色或暴力脅迫的方式，威脅在中國工作的台灣人配合。

據與會人士轉述，賴清德向中常委、黨部主管及黨公職強調，民進黨做為捍衛台灣主權的政黨，當然是統戰滲透的重點標的，所有黨公職一定要非常謹慎小心，切勿心存僥倖或輕忽，要慎防統戰。

柯建銘：中國滲透立院非常嚴重

立法院民進黨團總召柯建銘則有感而發說，這一年來在立法院奮戰，感受到中國滲透狀況非常嚴重，不被滲透者幾希，民進黨一定要更團結，推動反共護台的大罷免運動。

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