藍白刪預算 高雄補助款少52億 議會︰重創財政

「南方問政連線」對藍白亂刪總預算，致高雄一般補助款短少52億元，表達強烈不滿與譴責。 （資料照，記者王榮祥攝）

2025/05/22 05:30

原核定190億 市府︰將影響市政建設、市民權益

〔記者王榮祥／高雄報導〕立法院藍白陣營刪減總預算導致高雄損失約五十二億元一般補助款，高市府表示，一般補助款原核定一百九十億元，均已納入今年度預算，若減少五十二億元，將擴大歲出歲入差短。

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已納年度預算 將擴大歲出歲入差短

市府指出，高市面積廣闊，基本設施、教育經費需求龐大，且法定社福負擔是六都最高，過往中央均以一般性補助挹注，本次刪減勢必影響市政建設推動及市民權益。

高市議會民進黨團怒轟藍白刪減總預算致一般補助驟減，等於藍白聯手懲罰高雄人，呼籲藍白政黨正視政治責任，對刪預算導致各地民生與基層財政重創，「應向人民道歉」。

南方問政連線︰影響長照、弱勢救助

民進黨團南方問政連線十位高市議員也共同聲明，對藍白亂刪總預算、政治操作重創高雄表達最強烈不滿與譴責。連線強調，這次遭刪除補助款項，原用於推動多項攸關市民福祉與城市發展的施政，包括國中小校舍整建與數位教育設備升級、長照據點、日照中心與身障照顧服務補助、公共排水改善、幼兒照顧與弱勢族群救助等計畫。

民進黨高市黨部主委黃文益也對藍白陣營表達嚴正抗議，要求身兼國民黨高市黨部主委的立委柯志恩「出來說清楚」。

柯志恩︰政院不瘦身 卻砍地方補助

柯志恩強調，立院是要政府調整刪除不必要支出，金額只佔總預算三％，行政院堅持不瘦自己的身，卻拿這項決議砍地方補助、懲罰人民，而高雄綠營民代不但沒譴責政院，反而要在野黨說明，「難道藍白是執政黨？」

高市議會國民黨團則質疑行政院拿刪地方補助當情勒手段，坐實民進黨拿補助當政治籌碼的本質。

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