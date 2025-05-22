總統府2.2億預算 立院司委會解凍

立法院司法及法制委員會昨處理總統府、國安會預算解凍案。（記者謝君臨翻攝）

2025/05/22 05:30

國安會1600萬預算解凍案 另定期處理

〔記者謝君臨、方瑋立／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨處理今年度總統府及國家安全會議的預算解凍案。經審查，朝野立委對於解凍二．二億餘元的總統府預算無異議，會議主席、國民黨籍召委吳宗憲裁示：「均准予動支提報院會。」至於國安會一千六百萬元預算解凍案，則因在野黨立委有疑義，另定期處理；但吳並未說明疑義為何。

總統府秘書長潘孟安昨有要事請假獲准，但國安會秘書長吳釗燮請假卻被拒絕，最終總統府、國安會分別由副秘書長何志偉、副秘書長徐斯儉列席。在野黨不滿兩大秘書長均缺席，要求休息等兩人來再開會。委員會歷經一上午空轉，下午二時許才繼續開會，不過吳釗燮並未現身。

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何志偉報告指出，總統府今年的歲出預算原編列十一億二三○二萬餘元，經立院三讀通過的版本估算，共計刪減五五三七萬餘元，並凍結二億二一○八萬餘元。其中，業務費被刪減四六四四萬餘元，並被凍結二億一四一一萬餘元，刪凍數均創近十五年新高。

總統府︰兩週後付不出水電費

何志偉也說，立院審議預算的結果，對於總統府造成「十大衝擊」，包括再兩週後就付不出水電費，阿兵哥也將斷炊；國慶大會等國家重要慶典恐難籌辦，損及國家形象；衝擊資通訊軟硬體升級與防護作業，大幅提升資安及國安風險；侍警衛人員的輔助設備、營舍更新、三餐膳食及環境清潔也受到多重衝擊，盼朝野立委能夠儘速解凍預算案。

國防部受訪說明，憲兵第二一一營營區水電費由總統府編列預算支應，倘遇斷水斷電，將由鄰近貴陽營區提供膳食及用水等生活所需。

國安專報直播？徐斯儉︰內容無法對外講

而在詢答時，民進黨立委吳思瑤質詢指出，賴總統五二○演說遞出橄欖枝，主動願意分享國安資訊給在野黨領袖，希望透過國安專報，讓在野黨知道現在國安困境為何；但民眾黨主席黃國昌卻要求直播，詢問負責規劃的國安會是否可行？

「沒想到這個任務這麼艱鉅。」徐斯儉坦言，國安會現在正在規劃，包括國防、兩岸、國安局問題、滲透、灰色地帶等，都牽涉到很難對外公開說明的情況，專報一般是無法對外講的。徐也強調：「我們沒辦法用直播的方式。」

經審查，朝野立委對於總統府預算解凍案無異議，吳宗憲裁示：「均准予動支提報院會。」至於國安會大部分解凍案因在野黨立委仍有疑義，另定期繼續處理。

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