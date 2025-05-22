總預算、財劃法 政院聲請釋憲

行政院發言人李慧芝（資料照）

2025/05/22 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於今年度中央政府總預算案，監察院於三月廿四日率先向憲法法庭聲請釋憲；立法院民進黨團也於十六日對總預算案及財劃法修正案聲請釋憲。行政院表示，在預算審議及立法程序中存有重大且明顯的瑕疵，且違背權力分立原則等憲法要求，已於昨日依法向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請釋憲。

今年度中央政府總預算共被刪減二○七六億元，刪減幅度及金額創歷史新高，其中「通案刪減部分」為九三九億元，又分為指定項目的三○三億元、未指定項目六三六億元。在六三六億元部分，立法院竟要求行政院自行調整刪除，違反行政權與立法權分立原則。

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至於財劃法修法未分配事權，中央承接約四千億元的省府業務無法下放，還得多拿出三七五三億元的統籌分配稅款給地方，加上二○五一億元的一般性補助款支出，等於中央一年要減少十五％的收入，施政將會窒礙難行。

行政院發言人李慧芝轉述，行政院長卓榮泰表示，考量總預算案、財劃法修正案在預算審議及立法程序中存有重大且明顯的瑕疵，進而毀棄依憲法民主原則所建立的責任政治體制，甚至妨礙法定機關正常運作及延宕機關本應如期履行的法定職責，並且違背權力分立原則等憲法要求，因此行政院昨依法向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請釋憲。

李慧芝指出，卓揆強調行政院此次提出憲法訴訟的目的，在於透過憲法法庭的審理與裁判捍衛憲政體制，確保自由民主憲政秩序得以維持，並保障國家機關運作的正常與國家體制的永續發展。

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