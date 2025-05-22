涉違法輸入中國快篩賄選 蔣萬安內湖競選總幹事 判3年8月

台北市長蔣萬安。（記者王藝菘攝）

2025/05/22 05:30

〔記者張文川／台北報導〕女子邱瑞蓮於二○二二年擔任台北市長蔣萬安參選市長時的內湖後援會總幹事，自己也參選內湖區清白里長但落選，檢調事後查出她與陳姓丈夫以發送中國製快篩試劑方式賄選；士林地方法院昨依違反公職人員選罷法、醫療器材管理法等罪，將邱瑞蓮夫妻判處三年八月有期徒刑、褫奪公權四年。可上訴。

丈夫同判3年8月

士檢指揮台北市調查處偵辦指出，邱瑞蓮於二○二二年五月和丈夫透過六十名人頭輸入中國製快篩試劑，每人各一百劑、共六千劑，以規避衛福部食藥署「進口中國製快篩試劑超過一百劑應申請專案核准」規定，於六、七月間發送給里民。

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士林地檢署認為，快篩試劑來自中國福建省平潭綜合實驗區台灣事務工作部（台工部）的無償資助，因此起訴罪名還包括反滲透法；但士院審理後認為，邱瑞蓮的快篩試劑，是透過當地台商協會向廈門一間公司購入，受到中資無償資助的證據不足，此部分判無罪。

邱瑞蓮供稱，六十人大多是她找來，基本上每人會分配到十支，其餘捐給社區做公益；律師指試劑是由台商協會向廈門一間公司購入，並非中資無償贊助，無涉反滲透法。

律師辯護說，發放時間距選舉還有半年，邱尚未決定參選，發放時未尋求支持，且試劑市價僅七十五元，還有民眾認為中國製品質堪慮而興趣缺缺，未影響投票意願。

士院認定，送免費試劑已構成賄選罪，利用人頭化整為零輸入試劑亦屬違法，依選舉賄賂罪判三年四月、擅輸醫材罪判七月，合併執行三年八月徒刑、褫奪公權四年。

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