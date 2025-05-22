基隆絕沛志工遇襲已提告 童子瑋籲拒絕暴力

基隆市議長童子瑋呼籲，不要使用暴力對與不同立場的人。（記者盧賢秀攝）

2025/05/22 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕罷免國民黨籍基隆市立法委員林沛祥的團體「基隆絕沛」一名女性志工，五月十六日在百福黃昏市場與不同立場的民眾發生衝突，被推倒在地，志工已提告。基隆市議長童子瑋表示，行使罷免是每位公民的權利，不同意見都能上凱道、上街頭、擺攤位，這是民主國家的基本素養，不應該使用暴力對待與自己不同立場的市民。

五月十六日下午四時，罷團志工在百福黃昏市場宣導罷免林沛祥連署活動時，一名七十多歲的「大媽」與志工發生口角，激動上前將一名女性志工推倒，志工整個人後仰並重摔倒地、手肘受傷，志工已驗傷提告，警方將全案移送基隆地檢署偵辦。

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「基隆絕沛」領銜人陳青逸認為，這不是民主的表現，而是暴力的踐踏，無論立場為何，暴力都不該被容忍，呼籲社會各界一同關注並譴責暴力事件，還給台灣一個和平理性的民主社會。

林沛祥︰反對暴力 避免衝突

林沛祥回應，他始終反對任何形式的暴力行為，在民主社會中，意見可以不同，立場可以對立，但行為應該要自律、理性；他呼籲市民儘量遠離衝突，避免與罷團正面接觸，停止任何引發對立衝突的行為與言語，尊重每位市民的選擇與生活空間。

童子瑋昨也提到，他與林沛祥認識多年，但林最近提出「罷團都是社會邊緣人」的說法，讓許多市民感到不可思議。政治人物時時刻刻都要記得，權力來自於人民的信任，而不來自於家世或學歷，身為公職人員，不應該去評價、甚至貶低人民，因為政治的根本就是服務人，市民才是這座城市真正的主人。

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