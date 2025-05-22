涉幽靈連署 檢調偵訊國民黨宜蘭黨部主委

陳俊宇（資料照）

2025/05/22 05:30

林明昌等五人漏夜偵訊 蘇澳黨部主任謝許成、黃國蘭黨部二區主任陳淑惠交保

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，上月廿四日發動首波搜索，昨天進一步約談國民黨縣黨部主委林明昌等八人到案，另提訊首波被羈押的黨部前書記長俞凌傑等三人，交叉比對供詞，釐清罷免涉造假案情，全案迄今已累計十九名被告。

請繼續往下閱讀...

檢方偵訊後，宜蘭縣黨部副主委林俊榮無保請回，蘇澳黨部主任謝許成、黃國蘭黨部二區主任陳淑惠各以十萬元、三萬元交保；林明昌等五人仍在漏夜偵訊中。

宜檢上個月接獲罷免立委陳俊宇連署提議涉嫌偽造情資，向中選會、宜蘭縣選委會調取罷免提議資料分析比對查證；據了解，涉嫌幽靈連署四十六份、冒名偽造連署二百多份。檢調上個月發動首波搜索與約談，共有十三人列被告，全案朝個資法、刑法偽造公文書等罪嫌偵辦。

其中，國民黨宜縣黨部前書記長俞凌傑、黨部一組總幹事陳堅豐及礁溪鄉黨部主任李姿慧三人，因犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、逃亡之虞，上月廿五日被宜蘭地方法院准押禁見；「滿城封宇」罷團提議罷免領銜人李惠玲等人，則分別以三萬元至廿萬元不等交保。

當時，林明昌因前往中國進香、進行宗教交流，首波未到案，回國後身體微恙養病，時隔近一個月，昨早七時被通知前往宜蘭調查站釐清案情，檢方同時提訊首波被收押的俞凌傑等三人。

第二波約談行動包括林明昌，及副主委林俊榮、黃國蘭黨部二區主任陳淑惠、蘇澳黨部主任謝許成、頭城黨部前主任沈麗珍、志工麥潔萍，以及首波交保候傳的黨工謝火木、汪柏均共八人，在晚間陸續移送檢方複訊。

國民黨不滿林明昌等人被約談，林明昌之子、國民黨縣議員林岳賢昨天下午偕同廿多人到場聲援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法