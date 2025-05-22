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    挺台聲浪持續 加捷瑞典等國WHA發聲

    國合會與世界兒童權利組織、國家衛生研究院及台灣醫界聯盟在WHA場外舉辦「運用智慧科技提升醫療可近性」論壇，由友邦聖文森衛生部醫療長Simone Keizer Beache主持。（國合會提供）

    國合會與世界兒童權利組織、國家衛生研究院及台灣醫界聯盟在WHA場外舉辦「運用智慧科技提升醫療可近性」論壇，由友邦聖文森衛生部醫療長Simone Keizer Beache主持。（國合會提供）

    2025/05/22 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕第七十八屆世界衛生大會（WHA）十九日起在瑞士日內瓦召開，台灣今年雖然未獲邀請參與，但瑞典、加拿大、盧森堡、愛沙尼亞、捷克等理念相近國家，在會議首兩日接連為我國發聲，支持台灣參與WHA及世界衛生組織（WHO）活動。

    瑞典衛生與社會事務部長佛辛德在會中表示，促進國際行為者包容性合作，並消除全球衛生架構的碎裂至為重要，這不僅限於緊急議程，亦不應遺漏世界任何一個地區。

    加拿大首席公共衛生官譚詠詩表示，全球衛生社群應該持續推動包容與合作，包括支持台灣以觀察員身分有意義地參與WHA。

    盧森堡衛生暨社會安全部長德培瑞茲表示，他們重申必須納入所有可用的技術專業，因此持續支持台灣以觀察員身分參與WHO的技術性會議。

    捷克衛生部立法及法律事務總司長波利卡指出，捷克完全支持賦予台灣觀察員身分參加WHA，這將充分體現本屆大會主題「共創健康世界」。

    與此同時，國合會廿日在WHA場外舉辦「運用智慧科技提升醫療可近性」論壇，巴拉圭、聖文森等友邦皆派代表說明我國國合會推動遠距醫療的成果。國合會副秘書長謝佩芬指出，智慧醫療是外交部「榮邦計畫」重點之一，智慧健康的推動不僅是技術輸出，更須打造橫跨政策、制度與民眾參與的整體生態系統。

    衛福部長邱泰源也指出，台灣積極投入智慧醫療發展，國合會連續第八年在日內瓦舉辦WHA場外論壇，期待透過經驗分享，協助更多國家縮短健康照護落差。

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