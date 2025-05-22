總統指示向在野黨國安簡報 蔡明彥：盼形塑共同認知圖像

國安局長蔡明彥昨受訪說明，盼透過國安簡報形塑各政黨對國安威脅的共同認知圖像，達成國安政策與法制的共識。（資料照）

2025/05/22 05:30

〔記者方瑋立、施曉光／台北報導〕總統賴清德指示國安團隊，著手規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。國安局長蔡明彥昨受訪說明，台灣面臨複雜且具挑戰性的國際安全情勢，以及中共區域內軍事擴張、對台滲透等，盼透過國安簡報形塑各政黨對國安威脅的共同認知圖像，達成國安政策與法制的共識。

賴總統在五二○談話中強調，政府始終願意張開雙手努力促成朝野對話、加強政黨合作，他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。

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蔡明彥昨在立院受訪表示，「國安簡報」主要背景在於台灣面臨的國際安全情勢，比較複雜且具挑戰性，包括中共區域軍事擴張動作漸增，在台灣內部也利用民主社會開放的特性，進行各種統戰與滲透。

蔡明彥指出，如何建立各黨派對目前國安情勢的共同認知與理解，並強化社會共識非常重要，後續不管是國安政策推動、國安法制修訂或全球經貿布局，也皆需各政黨參與和支持。

因此，蔡強調，盼透過「國安簡報」形塑各政黨共識，及對國安威脅的共同認知圖像，這是非常重要的一步。在細節規劃上則尊重府方安排，在時機成熟時，由府方對外完整說明及與在野黨聯繫，國安局會全力配合。

朱立倫：願與賴主席朝野對談

國民黨主席朱立倫昨則表示，賴清德終於願意敞開雙手促成朝野對談，雖然時間遲到了一年，國民黨會持續等待，也願意與擔任民進黨主席的賴清德進行朝野對談。

朱指出，就像他過去六次籲召開國是會議討論國安議題，稱「國安簡報」、「國是會議」都好，朝野一起面對國防安全、經濟安全、能源安全、科技安全、社會安全，及國安議題。

至於中國灰帶襲擾，蔡明彥表示，國安局在五二○前，已成立專案小組，針對中共相關軍事動態、海上灰帶襲擾及相關資安侵駭、爭議訊息散布，皆有全面監控。

蔡明彥指出，中國海上灰帶近幾週確實發現較多案例，國安局與海巡署已就如何透過個案及通案進行全面防範交換意見，並檢視海防相關漏洞，海巡署也已有規劃，包括海空聯防、岸海監測設施的建置，國安局將持續指導並協調海巡署，盼如期如質推動落實，強化海防安全。

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