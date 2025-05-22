魯比歐：台灣自衛能力 嚇阻中國關鍵

美國國務卿魯比歐廿日重申，要讓中國侵略台灣的代價高於所能產生的價值，才能建立嚇阻力，而嚇阻必須先從台灣強化自衛能力開始。（美聯社）

2025/05/22 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務卿魯比歐廿日重申，要讓中國侵略台灣的代價高於所能產生的價值，才能建立嚇阻力，而嚇阻必須先從台灣強化自衛能力開始，台灣愈難被攻下，就愈能爭取到更多時間。他也強調，烏克蘭戰爭若不結束，將會持續消耗原本可以投入印太地區的資源。

台灣愈難攻 能爭取時間愈多

魯比歐廿日在聯邦參議院撥款委員會回應現行外交路線、對烏克蘭戰爭的立場，及因應中國武力犯台等提問。中央社報導，共和黨參議員柯寧（John Cornyn）指出，中國國家主席習近平已下令軍方在二○二七年前具備武統台灣的能力，擔心美國及其盟友尚未為這場可能的衝突做好準備，詢問魯比歐如何在印太地區建立「以實力謀和平」的嚇阻力。

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魯比歐表示，「以最簡單的話來說，我們必須讓中國對台行動的利益小於代價」，只有行動的成本高於價值，才能進行嚇阻，而嚇阻當然首先由台灣的自衛能力開始，印太也需要建構嚇阻力。

魯比歐指出，歐洲盟友對印太地區的關注正在上升。他上週前往土耳其參加北大西洋公約組織（NATO）外長會議，多個成員國都對印太情勢表達關切，擔心印太一旦爆發衝突，將對歐洲大陸造成重大影響。

魯比歐強調，每當中東或歐洲爆發衝突時，美國就須投入資源與時間來因應，而無法兼顧印太；美國想面面俱到，「但事實是資源有限，每天也只有廿四小時」。因此，如能結束烏克蘭戰爭，在中東建立穩定和平，美國就可將更多精力集中在長期挑戰上，尤其是印太。

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